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34 °C à Bellecour et sur la place des Terreaux : où fait-il le plus chaud à Lyon ?

  • par Romain Balme

    • Bellecour, Terreaux, parc de la Tête d’Or… Découvrez les endroits les plus chauds de Lyon pendant cet épisode de canicule, avec les températures et taux d’humidité relevés sur place.

    Alors que cette première période de fortes chaleurs devrait s'achever ce week-end, cette semaine a été particulièrement aride à Lyon, s'approchant de records vieux de 80 ans. En ce vendredi 29 mai, la rédaction de Lyon Capitale est partie thermomètre à la main* débusquer les endroits les plus chauds de Lyon.

    Lire aussi : Parcs, musées, piscines : les bons plans pour faire face aux fortes chaleurs à Lyon

    Bellecour, place des Terreaux... Que révèle le thermomètre ?

    Sans surprise, les places de Bellecour (2e arr.) et des Terreaux (1er arr.) concentrent les chaleurs les plus importantes avec 33,7°C, cette dernière s'estompant quelque peu à l'ombre. Ombragé, le jardin du musée des Beaux Arts offre également une garantie de fraicheur avec ses 31,9 °C. Côté températures plus fraiches, direction le parc de la Tête d'Or (30,4°C au soleil / 29,6°C à l'ombre).

    Concernant, le taux d'humidité, il varie également en raison de la présence plus ou moins importante de verdure, atteignant 41,6 % au parc de la Tête D'Or et seulement 28,5 % à Bellecour. Entre les deux, on retrouve le jardin du Musée des Beaux Arts (33,7 %), ainsi que les Berges du Rhône (32,4 %).

    Lire aussi :

    Le Top des lieux où il fait le plus chaud à Lyon
    1 - Place Bellecour (soleil, 14 h 59) / place des Terreaux (soleil, 14 h 44) : 33,7 °C
    2 - Place du Maréchal Lyautey (soleil, 15 h 15) : 33,6 °C
    3 - Place Bellecour (ombre, 15 h 04) : 33 °C
    4 - Gare Part-Dieu (soleil, 13 h 45) : 32,4 °C
    5 - Berges du Rhône (soleil, 15 h 21) : 32,3 °C
    6 - Jardin du Musée des Beaux-Arts (ombre, 14 h 48) : 31,9 °C
    7 - Parc de la Tête d'Or (soleil, 14 h 18) : 30,4 °C.
    8 - Parc de la Tête d'Or (ombre, 14 h 24) : 29,6 °C

    Mode d'emploi
    Pour réaliser ces mesures, nous nous sommes équipés d'un thermomètre / hygromètre portable de la marque XinJiaYi. Ce mode d'observation conserve de nombreuses limites, notamment l'heure de la prise de températures, qui varie selon les lieux, et la précision de notre outil, par rapport à ceux utilisés en météorologie. Ces mesures concernent uniquement un instant T et ne peuvent en aucun cas être généralisées.

    * Toutes les mesures ont été enregistrées entre 13 h 45 (gare de Part-Dieu) et 15 h 30 (Quais du Rhône)

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