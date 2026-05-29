Canicule et orages : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune météo ce vendredi 29 mai 2026.

La canicule est toujours là dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et les orages de retour. Ce vendredi 29 mai alors que le thermomètre grimpera jusqu'à 34 ou 35 degrés dans la région, Météo France a ainsi placé quatre départements en vigilance météo.

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Comme la veille, le Rhône, l'Isère et la Drôme sont une nouvelle fois en vigilance jaune canicule pour l'ensemble de la journée. La Savoie, la Drôme et l'Isère sont également placés en vigilance orages de 14h à 21h. En fin de journée des orages pourraient être violents localement dans ces trois départements.

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