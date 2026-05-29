97 amendes, du cannabis et de la cocoaïne saisis... La police a mené une opération "ville sécurité renforcée" à Villeurbanne les 27 et 28 mai.

924 personnes ont été contrôlées lors d'une opération de sécurisation "ville sécurité renforcée" menée à Villeurbanne les 27 et 28 mai par la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN). Ces contrôles ont abouti à cinq interpellations, dont une pour trafic de stupéfiants au niveau d’un point de deal du quartier des Brosses, et deux pour conduite sous stupéfiants.

97 amendes ont également été délivrées pour diverses raisons, comme des fausses identités, des stationnements gênants, offre et cession de stupéfiants, ou encore des infractions routières.

À noter que du cannabis et de la cocaïne ont été saisis. Un véhicule volé a été découvert et quatre autres véhicules ont été placés en fourrière.