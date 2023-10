Un tag menaçant de mort le maire de Rillieux-la-Pape découvert après l'attaque du poste de police

Un tag menaçant de mort le maire de Rillieux-la-Pape a été retrouvé proche d'un point de deal, après une attaque du commissariat aux cocktails molotov.

Lundi soir, une dizaine d'individus masqués ont attaqué le poste de police municipale de Rillieux-la-Pape avec des cocktails molotov. Dans la foulée, des menaces de mort ont été peintes sur les murs d'un bâtiment proche d'un point de deal, visant le maire de la commune, Julien Smati. Plusieurs inscriptions ont été taguées : "Smati t mort" "#Palestine" "Nique ta mère".

"Cela renforce ma détermination à lutter contre la délinquance"

L'édile estime que les actions menées par les services de police sont "jugées trop efficaces par ces jeunes dealers qui cherchent à nous intimider, évidemment sans succès". Et d'ajouter : "Cela renforce ma détermination à lutter contre la délinquance, la drogue, les rodéos et tout type de trafic. J'assume !"

Les menaces inscrites visaient également les policiers municipaux et nationaux ainsi que leur famille précise Julien Smati. Pour rappel, aucun des individus impliqués dans l'attaque du commissariat menée lundi soir, n'a pour l'heure été interpellé.

Le président des Républicains, Eric Ciotti a apporté son soutien sur X (ex-Twitter) au maire de Rillieux. "N'ayons plus la main qui tremble face à ceux qui veulent tuer nos élus et nos policiers. Tolérance zéro !", écrit-il. La préfète du Rhône, Fabienne Buccio a apporté son "soutien plein et entier au maire de Rillieux-la-Pape [...] visé par des menaces de mort, et à sa police municipale qui a été récemment attaquée"

