Arnaques en ligne : la préfecture du Rhône alerte sur de faux sites gouvernementaux

  • par Loane Carpano

    • Face à la multiplication de faux sites gouvernementaux, la préfecture du Rhône appelle les usagers à la vigilance.

    "Attention aux faux sites gouvernementaux." En ce mois de décembre, la préfecture du Rhône alerte sur de nouvelles arnaques en ligne. "Depuis plusieurs semaines, de nombreux usagers nous ont signalé avoir été amenés à payer des frais supplémentaires pour effectuer des démarches administratives en ligne, en dehors du coût des timbres fiscaux", précise la préfecture.

    Ces personnes ont en réalité été piégées par de faux sites gouvernementaux, dont l'objectif est de s'approprier des informations personnelles ou de faire payer des services normalement gratuits.

    Face à cette nouvelle arnaque, les services de l'Etat appellent les usagers à la vigilance avant d'effectuer leurs démarches en ligne et rappellent l’importance de se connecter exclusivement sur les sites officiels, notamment pour les pré demandes Carte Nationale d’Identité (CNI) et passeports.

    Pour mieux repérer et se protéger des faux sites gouvernementaux, des conseils sont disponibles sur le site du gouvernement. Les usagers sont également invité à signaler tout site frauduleux directement en ligne.

