Villefranche-sur-Saône : ils tentaient de livrer des téléphones et de la drogue en prison avec un drone

Le 8 octobre, quatre individus ont été interpellés sur le parking Bointon en possession d’un drone et de deux paquets à destinations de la maison d’arrêt de Francheville. Présentés au parquet hier, tous ont été condamnés.

Il est 23 h 45, le 8 octobre dernier lorsque la police décide de contrôler quatre individus qui se trouvaient sur le parking Bointon. Ils ont été interpellés en possession d’un drone ainsi que de deux paquets contenant trois téléphones, 3,5 grammes de cocaïne, 146 grammes de résine et enfin 6 grammes d’herbe. Les deux paquets étaient destinés à être projetés à la maison d’arrêt de Villefranche. Le drone et les portables ont été saisis par les forces de l’ordre.

Les quatre individus, âgés de 19 à 28 ans ont été placés en garde à vue. Trois suspects ont reconnus les faits, un précisant même à la police avoir déjà réalisé plusieurs livraisons depuis juin à plusieurs maisons d’arrêt. Le quatrième individu, quant à lui, a nié les faits.

Deux personnes étaient déjà connues des services de police

Présentés au parquet le 10 octobre, deux étaient déjà connus des services de police, et tous ont été condamnés. Le premier individu mis en cause, âgé de 19 ans et inconnu des services de police, a été condamné à six mois de prison avec sursis. La deuxième personne, âgée de 25 ans et également inconnue des services de police, a été condamnée à "une peine de 90 jours d’amende d’un montant de 10 euros par jour", annonce le parquet.

Enfin, les deux individus connus des services de police, et respectivement âgés de 21 et 28 ans, ont été condamnés à "100 jours d’amende d’un montant de 10 euros par jour".