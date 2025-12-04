Le groupe Socialiste à la Région Auvergne-Rhône-Alpes demande la démission de Brice Hortefeux, conseiller régional condamné dans l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy.

Dans une interview accordée à la Montagne mardi 2 décembre, le président de la Région, Fabrice Pannekoucke a apporté son "soutien" au conseiller régional Brice Hortefeux, condamné dans l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Une annonce qui ne passe pas du côté du groupe Socialiste à la Région qui demande la démission "sans délai" du conseiller régional et déplore une "offense fondamentale aux principes de la République"

"En choisissant de défendre un élu condamné pour association de malfaiteurs, le président de Région bafoue le respect dû aux décisions de justice et insulte la mémoire des victimes du terroriste Abdallah al-Senoussi", dénoncent ainsi les Socialistes dans un communiqué transmis à la presse.

Le conseiller encore en poste à l'heure actuelle

Cette annonce survient un peu moins d'un mois après que la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes ait signé un arrêté "portant la démission d'office" de Brice Hortefeux. Le conseiller régional est pourtant bien toujours en poste à l'heure actuelle. Dans son interview, le président de la Région a en effet confirmé, qu'en vue de son appel, Brice Hortefeux était "présumé innocent" et ne serait donc "pas démit de ses fonctions".

Une décision, qui, selon les Socialistes "bafoue la mémoire des victimes et insulte leurs familles": "En République, la loi s'applique à toutes et tous, sans exception. Aucun élu ne peut se soustraire aux décisions de justice en invoquant sa présomption d'innocence après une condamnation en première instance assortie d'une exécution provisoire", écrit le parti.

"Stratégie de diversion"

Pour justifier son acte, le président de la Région s'est notamment appuyé sur le cas du conseiller régional Samy Kéfi-Jérôme, condamné lundi 1er décembre à quatre ans de prison dont un avec sursis et inéligibilité immédiate, dans l'affaire du chantage à la sextape de Saint-Etienne : "Samy Kéfi-Jérôme ne bénéficie-t-il pas lui aussi de la présomption d'innocence? Si, mais je fais bien la différence entre un élu qui continue à travailler sans percevoir ses émoluments, et un autre qui continue à les toucher mais qu'on ne voit plus", a alors déclaré Fabrice Pannekoucke

"Cette stratégie de diversion est indigne d'un responsable politique", s'est alors empressé de répondre le groupe Socialiste, avant d'ajouter : "Les deux élus condamnés doivent démissionner. On ne sauve pas l'honneur de l'un en sacrifiant celui de l'autre."

Pour rappel, Fabrice Hortefeux avait écopé de deux ans de prison, aménageables sous bracelet électronique, de 50 000 euros d’amende et d'une peine d'inéligibilité, assortie d'une l'interdiction d’exercer une fonction publique pendant cinq ans. Le tout avec exécution provisoire, c'est-à-dire que les peines s'appliquent avant même le procès en appel.

