À table
Le restaurant Le Splendid a été placé en redressement judiciaire.

Lyon : aux Brotteaux, le restaurant Le Splendid placé en redressement judiciaire

  par La rédaction

    • Le restaurant Le Splendid dans le quartier des Brotteaux à Lyon a été placé en redressement judiciaire.

    Le restaurant Le Splendid situé place Jules-Ferry dans le quartier des Brotteaux dans le 6e arrondissement de Lyon a été placé en redressement judiciaire. Selon Lyon Décideurs, la procédure judiciaire a été entamée fin novembre à la demande du propriétaire qui explique vouloir "réétaler des dettes".

    Patron du groupe Kaizen, Aurélien Liveneau possède également le bar Le République en Presqu'île, également placé en redressement judiciaire. "Nous avons besoin d’étaler nos prêts pour équilibrer le lourd passif-actif accumulé pendant les années Covid et la baisse du pouvoir d’achat des clients", a-t-il détaillé auprès de nos confrères.

    Récemment, le Café du Pond également situé dans le 6e arrondissement de Lyon a été placé en redressement judiciaire. Une décision prise par son propriétaire depuis 2020, Benjamin Lavorel, pour "faire face à l’hiver après un été compliqué".

    HOTEL DE region auvergne rhone alpes à lyon
    Auvergne-Rhône-Alpes : les Socialistes demandent la démission "sans délai" de Brice Hortefeux

