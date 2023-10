Des cocktails molotov jetés sur le poste de police municipale à Rillieux-la-Pape

Lundi soir, une dizaine d'individus a jeté des cocktails molotov sur le poste de police municipale de Rillieux-la-Pape.

Le poste de police municipale de Rillieux-la-Pape dans l'agglomération lyonnaise a été victime de jets de cocktails molotov ce lundi peu avant 23 h a appris Lyon Capitale, confirmant une information de nos confrères de BFM Lyon. Entre 10 et 15 individus vêtus de noir et cagoulés auraient jeté "au moins sept cocktails", selon le maire de Rillieux, Julien Smati qui dénonce auprès de Lyon Capitale "des faits très graves".

Aucun agent n'a été blessé et aucun des individu n'a été interpellé pour l'heure. Selon l'édile, l'attaque pourrait être liée à l'interpellation quelques heures plus tôt d'un individu, connu des services de police, s'adonnant à un rodéo urbain. Des premiers relevés d'indices ont été réalisés dès hier soir. "On n'est plus sur des tirs de mortiers, une marche a été franchie", juge Julien Smati.

Le poste de police municipale avait déjà été pris pour cible en février dernier avec des jets de pierre et des feux d'artifice, ainsi que lors des émeutes où des jeunes avaient jeté du liquide inflammable sur le bâtiment.