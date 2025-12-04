Actualité
Les supporters de l’OL lors du match contre le FC Nantes au Groupama Stadium. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Imbroglio autour du match de Coupe de France OL-Saint-Cyr Collonges

  • par La rédaction

    • On ne sait toujours pas où et quand se jouera le match de Coupe de France opposant l'OL au club de Saint-Cyr Collonges.

    Dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France, l'Olympique lyonnais devait affronter le FC Saint-Cyr Collonges le dimanche 21 décembre à 21, en clôture du 9e tour de la compétition.

    Sauf que cette date ne convient pas aux deux clubs, qui se sont mis dans un premier temps d'accord pour jouer vendredi 19 décembre au Grand Stade de Décines. Au prix d'un sacrifice financier pour l'OL puisque le club prenait en charge le coût de l'organisation. Mais le diffuseur Bein Sport a décidé de son côté de fixer l'affiche à dimanche soir, en raison du calendrier du RC Lens qui contraint son choix quant au prime time du vendredi soir.

    "Nous sommes même prêts à laisser l'intégralité de la recette du match au grand Olympique lyonnais"

    Le président du FC Saint-Cyr Collonges, Hassane Baba-Arbi a ainsi pris la plume pour évoquer une situation "qui nous dépasse". Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, il indique se trouver "entre deux chaises". "On nous demande de trouver un terrain de repli ce soir à 21 h, alors même que nous avons jusqu'à demain 16 h pour en proposer un. Et à cette heure-ci, je dois être honnête : nous sommes incapables de trouver une solution viable", poursuit-il.

    Hassane Baba-Arbi "en appelle à la raison, à la solidarité et à l'esprit du football" et demande à Bein ainsi qu'à l'OL de "pouvoir disputer cette rencontre dans un grand stade, digne de l'évènement, digne de l'effort de nos joueurs, digne du parcours de notre club". Et de conclure, en guise de bonne foi : "Nous, modeste club de R1, sommes même prêts à laisser l'intégralité de la recette du match au grand Olympique lyonnais, afin qu'il ne creuse pas davantage sa dette."

