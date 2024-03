Un restaurant d’Auvergne-Rhône-Alpes perd sa 3e étoile au Michelin

Quinze jours avant de dévoiler la liste de ses nouveaux étoilés, le guide Michelin a levé le voile sur celle des établissements déclassés. En Auvergne-Rhône-Alpes, un restaurant trois étoiles a été rétrogradé.

Le guide Michelin, qui fait chaque année la pluie et le beau temps dans le milieu de la gastronomie, a dévoilé lundi 4 mars la liste des établissements qu’il va rétrograder en 2024. 28 établissements étoilés, dont quatre sont situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, voient leur notation révisée par le guide rouge.

Le déclassement le plus marquant est sans conteste celui du restaurant trois étoiles La Bouitte, tenu par René et Maxime Meilleur, à Saint-Martin-de-Belleville, en Savoie. L’établissement qui avait décroché sa troisième étoile en 2015 est le seul trois étoiles à perdre un macaron en 2024. "Cette année, malheureusement, on est sorti de la piste. Ce soir, comme à notre habitude, toute la famille Meilleur est déjà au travail pour retrouver le frisson de la troisième étoile, et donner le Meilleur de nous-même", a réagi auprès de l'AFP la famille de chefs.

Un restaurant retiré du guide rouge à Lyon

Pour trouver trace des autres restaurants de la région à être rétrogradés, il faut se pencher sur la liste des établissements qui possédaient jusqu’ici une étoile. Dans l’Ain, à Gex, La Table de la Mainaz perd son unique étoile, tout comme Le Sérac à Saint-Gervais-les-Bains, en Haute-Savoie. À Lyon, presque tous les établissements étoilés ont évité le couperet, à l’exception du restaurant une étoile Les Loges, actuellement en rénovation et qui a été retiré du guide car il n’a pas ouvert ses portes en 2023.

Reste désormais à attendre le 18 mars pour connaître les noms des établissements primés par le Guide Michelin en 2024.