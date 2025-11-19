Xavier Lépingle (Silk in Lyon) : “La soie reste une signature du territoire lyonnais”

Xavier Lépingle, président de Silk in Lyon, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale

Silk in Lyon revient du 20 au 23 novembre au Palais de la Bourse, à Lyon 2, pour une nouvelle édition tournée vers la découverte, le savoir-faire et la transmission. Festival consacré entièrement à la soie, matière emblématique de la région lyonnaise, l’événement entend accueillir un large public, notamment les familles. Le président du festival, Xavier Lépingle, rappelle que "la soie est une signature du territoire" et que Lyon reste le cœur de la filière française : "C’est quasiment uniquement ici qu’on transforme la soie en France."

Un festival familial autour du savoir-faire

Au programme : ateliers de tissage et de dessin sur soie pour les enfants, initiations à la couture pour les adultes, conférences et rencontres avec des artisans. Lépingle souligne que l’objectif est aussi pédagogique : "Dans le contexte actuel, on oublie la valeur des choses. Ici, on apprend comment se fabrique une pièce textile, depuis la matière première." Plus largement, le festival veut montrer la diversité des usages de la soie, de la mode au médical, secteur où la matière est utilisée pour des stents ou des filets chirurgicaux.

Soufli, ville invitée de l'édition 2025

Cette année, c’est la ville grecque de Soufli, riche d’une longue histoire séricicole, qui est mise à l’honneur. "Dans les années 1920, 60 000 personnes y travaillaient la soie," rappelle le président, qui insiste sur cette dimension internationale : "La soie constitue un écosystème mondial." Une délégation grecque présentera son savoir-faire ainsi que des éléments patrimoniaux et culturels de la région.

Plus de détails dans la vidéo :

La retranscription complète de l'émission avec Xavier Lépingle :

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de soie et d'un événement, Silk in Lyon, un grand rassemblement qui se tient du 20 au 23 novembre au Palais de la Bourse, à Lyon 2, juste à côté de la rue de la République. C'est ouvert à tous, notamment en famille. Pour nous présenter cet événement, je reçois Xavier Lépingle, le président de Silk in Lyon. Bonjour Xavier Lépingle, merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet : qu'est-ce que c'est que cet événement ?

Silk in Lyon, c'est un festival autour d'une matière : la soie, qui est aussi une matière emblématique de la région. C'est rare de créer un événement dédié à une seule matière textile. Le festival regroupe plusieurs aspects, ce qui en fait un événement familial, ouvert aux enfants. Il y a l’aspect savoir-faire : apprendre comment on fabrique une pièce textile à partir de la matière première, ce qui est important dans un contexte où l’on oublie la valeur des choses. Il y a aussi un volet rencontres avec des professionnels, des artistes qui montrent comment ils mettent la matière en valeur, ainsi qu’un cycle de conférences et d’ateliers créatifs permettant d’entrer dans un univers immersif.

Et alors, ça réunit combien de professionnels ou d'artisans ? Vous avez un chiffre à nous donner ?

Alors, c’est une trentaine de professionnels, plusieurs dizaines d’artisans et de créateurs, et environ une trentaine de conférences tout au long de l’événement.

Donc c’est très riche.

Et il y a aussi des ateliers. Si vous venez en tant qu’adultes, vous pourrez apprendre à confectionner des pièces : des tutos et des personnes vous accompagnent, notamment pour la couture. Pour les enfants, il y a l’apprentissage du tissage, du dessin sur soie. L’idée est de proposer un parcours qui peut occuper une bonne demi-journée.

Et justement, sur le plan logistique, il n’y a pas d’inscription ?

Non, c’est ouvert à tout le monde. Si vous passez par là et que vous vous dites : “Ah, c’est intéressant, je n’avais jamais pensé à aller voir la soie”, vous pouvez pousser la porte. Venez en famille, c’est important. On veut faire découvrir aux jeunes générations ce qu’est le textile, ce qu’est la soie — et c’est gratuit pour les enfants.

Voilà, donc c’est important de le préciser. On va entrer un peu plus dans la filière de la soie. D’abord, à Lyon : est-ce que Lyon est toujours capitale française de la soie en 2025, ou est-ce qu’elle a un statut différent ?

Oui. Lyon est la première région textile de France : c’est important, cela représente presque 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires. La soie est une signature du territoire : c’est quasiment uniquement ici qu’on l’utilise et qu’on la transforme en France. Il existe quelques exceptions ailleurs, mais l’histoire de la soie en France, depuis François Ier, est ancrée à Lyon et elle n’a jamais quitté le territoire. Ce qui fait la richesse du secteur, c’est cette capacité à utiliser la matière dans la mode, mais aussi dans les usages techniques, comme le médical. Les grands acteurs du territoire produisent à Lyon et dans la région, et exportent dans le monde entier, ce qui est un vecteur d’image très fort.

Oui, on n’est pas que la mode vous l’avez dit. Il y a le médical : en fait, la palette est beaucoup plus variée que ce qu’on imagine…

Exactement. On pense spontanément aux soyeux lyonnais qui fabriquent des tissus luxueux, mais dans la mode, il existe aujourd’hui beaucoup d’accessoires. Et sur la partie technique, comme la soie est une matière biologique et biocompatible, elle est utilisée en médecine : pour fabriquer des stents, des filets réparateurs dans certaines opérations… Un champ entier de haute technologie est en train de se redéployer autour de la soie, et c’est incroyable.

J’allais vous demander l’état de la filière française, qui est globalement lyonnaise — au moins de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour faire court. Comment se porte-t-elle ? Est-ce une filière vivante, qui investit ?

Oui, c’est une filière très vivante. Elle est portée, pour la partie mode, par de grandes maisons de création qui sont en pleine santé. Je ne vais pas vous détailler les résultats de l’industrie du luxe, mais c’est un moteur d’activité et d’investissement. Beaucoup d’entreprises historiques ont rejoint ces groupes et profitent de leurs investissements. Ensuite, il y a toute la dimension haute technologie. Quand on fabrique des éléments médicaux très pointus, par exemple en chirurgie cardiaque, cela permet d’atteindre des niveaux d’innovation et de savoir-faire extrêmement élevés.

J’aimerais qu’on parle, avant de conclure, de l’invité de cette édition de Silk in Lyon. Je crois que c’est la ville de Soufli, en Grèce. Pourquoi Soufli ?

C’est une autre particularité de l’événement. Tous les deux ans, puisque nous sommes passés en biennale, une ville est mise à l’honneur. Cela permet de rappeler que la soie constitue un écosystème mondial. C’est historiquement l’une des premières matières textiles, avec le coton. Cette année, on voulait se rapprocher de l’Europe. La ville de Soufli a une longue histoire séricicole : dans les années 1920, 60 000 personnes y travaillaient la soie ; aujourd’hui, ce sont quelques milliers. C’est ce qu’on appelle la “soie des Hélènes”. À l’époque de François Ier, un kilo de soie valait plus cher qu’un kilo d’or : il fallait donc maîtriser la production, car l’importation était trop coûteuse.

Donc effectivement, il y avait toute une économie qui était irriguée.

Oui, il fallait maîtriser cette matière parce qu’elle était trop onéreuse à importer.

Donc ce sera aussi l’occasion, à Silk in Lyon, de découvrir l’industrie historique de Soufli ? Ce sera présenté ?

Il y aura une dizaine de nationalités différentes. Cinq grandes délégations vont venir, notamment la délégation grecque, qui présentera son savoir-faire autour de la soie, mais aussi des éléments patrimoniaux et culturels de sa région.

D’accord, donc il y aura beaucoup de choses. Merci beaucoup d’être venu sur notre plateau pour présenter Silk in Lyon. Quant à vous, retenez la date : du 20 au 23 novembre, au Palais de la Bourse, à Lyon 2. Silk in Lyon, pour découvrir tout cela. Plus de détails sur lyoncapitale.fr. À très bientôt, merci à tous.