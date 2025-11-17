À table

César Troisgros élu meilleur cuisinier français de l’année

  • par LC

    • Le guide Gault & Millau vient de consacrer César Troisgros, chef du restaurant Troisgros - Le Bois sans Feuilles, à Ouches (Loire).

    C’est finalement César Troisgros, 39 ans, chef du Bois sans feuilles, à Ouches (Loire), qui a été sacré cuisinier de l’année 2026 par le Gault&Millau, devant Emmanuel Pilon (Le Louis XV, Monaco), Mathieu Guibert (Anne de Bretagne, La-Plaine-Sur-Mer) et Stéphanie Le Quellec (La Scène, Paris).

    Le fils de Michel Troisgros, petit-fils de Pierre Troisgros, est à la tête du restaurant familial depuis 2023, où il est arrivé en tant que sous-chef en 2012.

    « Mon grand-père et mon père ont effectué ce travail au quotidien, a déclaré César Troisgros. Ma famille me (transmet sa) vision de l’excellence, de l’audace et de la liberté, tout comme ma compagne Floriane et nos deux enfants. Ils sont un pilier, un repère, ils me rappellent combien cette vie familiale est importante. »

    Pour le Gault & Millau, « depuis l’ouverture du restaurant en 2017, puis à la tête du Bois sans feuilles (2023), César déploie une cuisine engagée et durable, où technique, inventivité et respect du produit se conjuguent pour surprendre et émouvoir. Entre équilibre des saveurs et esthétique précise, il affirme sa singularité, faisant de chaque assiette un hommage à la nature, aux saisons et à l’esprit Troisgros, tout en insufflant une vision résolument contemporaine. »

    à lire également
    moto cross Lyon
    Le Supercross de Lyon revient avec un spectacle encore plus explosif

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    César Troisgros élu meilleur cuisinier français de l’année 20:51
    moto cross Lyon
    Le Supercross de Lyon revient avec un spectacle encore plus explosif 19:53
    Isère : la RD76 fermée les 27 et 28 novembre pour des travaux de sécurisation 18:41
    Lyon : la Fondation Fourvière relance son appel aux dons afin de restaurer les tours de la basilique 18:12
    Paz accuse la préfecture de "mettre la pression" sur la Ville de Lyon pour "massacrer" les ragondins 17:44
    d'heure en heure
    Agression "raciste et sexiste" au Groupama stadium lors d'OL-PSG : l'audience se tiendra ce mardi 17:20
    Drôme : l'État agrandit l'Hôtel de police de Valence 17:00
    Le métro B automatisé entre Charpennes et Gare d'Oullins est fonctionnel depuis le 25 juin. ©Flora Chaduc
    Lyon : la ligne de métro B perturbée, la reprise du trafic estimée à 19 heures 16:49
    "Je ne suis plus le même" : le Lyonnais Alban Pellegrin raconte ses 72 marathons en 72 jours 16:40
    Lyon : le nouveau dispensaire de la SPA a été inauguré ce lundi 16:06
    oeuvre mother saint jean fete des lumières lyon
    Fête des Lumières 2025 : les réservations s’envolent déjà à Lyon 15:35
    Trophées des bénévoles sportifs : plusieurs Rhônalpins mis à l’honneur à Lyon 14:55
    Un incendie se déclare dans une maison inoccupée à Villeurbanne 14:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut