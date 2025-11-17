César Troisgros élu meilleur cuisinier français de l’année

Le guide Gault & Millau vient de consacrer César Troisgros, chef du restaurant Troisgros - Le Bois sans Feuilles, à Ouches (Loire).

C’est finalement César Troisgros, 39 ans, chef du Bois sans feuilles, à Ouches (Loire), qui a été sacré cuisinier de l’année 2026 par le Gault&Millau, devant Emmanuel Pilon (Le Louis XV, Monaco), Mathieu Guibert (Anne de Bretagne, La-Plaine-Sur-Mer) et Stéphanie Le Quellec (La Scène, Paris).

Le fils de Michel Troisgros, petit-fils de Pierre Troisgros, est à la tête du restaurant familial depuis 2023, où il est arrivé en tant que sous-chef en 2012.

« Mon grand-père et mon père ont effectué ce travail au quotidien, a déclaré César Troisgros. Ma famille me (transmet sa) vision de l’excellence, de l’audace et de la liberté, tout comme ma compagne Floriane et nos deux enfants. Ils sont un pilier, un repère, ils me rappellent combien cette vie familiale est importante. »

Pour le Gault & Millau, « depuis l’ouverture du restaurant en 2017, puis à la tête du Bois sans feuilles (2023), César déploie une cuisine engagée et durable, où technique, inventivité et respect du produit se conjuguent pour surprendre et émouvoir. Entre équilibre des saveurs et esthétique précise, il affirme sa singularité, faisant de chaque assiette un hommage à la nature, aux saisons et à l’esprit Troisgros, tout en insufflant une vision résolument contemporaine. »



