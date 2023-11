Un rassemblement organisé dimanche à Lyon contre l’antisémitisme

En parallèle de la manifestation contre l’antisémitisme organisée dimanche 12 novembre à Paris, un rassemblement se déroulera à 11h30 à Lyon, place Bellecour.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, les actes antisémites se multiplient dans l’agglomération lyonnaise. Au 1er novembre, on en dénombrait déjà 36 à Lyon, selon un décompte de la préfecture du Rhône. Le Grand Rabbin de Lyon, Daniel Dahan, nous confiait alors "pour l'instant, Dieu merci, cela s'arrête à des tags et des remarques insidieuses".

C’était sans compter sur l’agression, samedi 4 novembre, d’une femme de confession juive dans le quartier de Montluc, dans le 3e arrondissement de Lyon. Une affaire encore trouble, qui est toujours en cours et dont le caractère antisémite n’a pas été officiellement établi par les enquêteurs.

Au pied du Veilleur de Pierre

Face à cette recrudescence des actes antisémites, qui seraient "plus d’un millier" en France depuis le 7 novembre, selon le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, une grande manifestation contre l’antisémitisme est organisée à Paris ce dimanche. En parallèle de ce rassemblement, qui suscite de nombreuses tensions alors que les représentants du Rassemblement national ont annoncé leur désir d’y participer, une mobilisation se déroulera à Lyon sur la place Bellecour.

À l'appel de plusieurs parlementaires du Rhône, Anne Brugnera, Thomas Rudigoz, François-Noël Buffet ou encore Thomas Rudigoz, un rassemblement est prévu à 11h30 sur la place Bellecour, devant le Veilleur de Pierre. Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) et la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) y seront associés.