Depuis l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre, 36 actes antisémites ont été recensés dans la métropole de Lyon. Le Grand Rabbin de Lyon ne cache pas l'inquiétude de la communauté juive.

"Les synagogues sont restées ouvertes sous l'occupation, elles resteront ouverte encore aujourd'hui." Malgré sa détermination, Daniel Dahan, Grand Rabbin de Lyon ne cache pas "l'inquiétude palpable" de la communauté juive quant au contexte de tensions communautaires qui parcoure la France depuis l'attaque du groupe islamiste Hamas le 7 octobre, et la riposte sanglante d'Israël qui dure depuis trois semaines.

"Tout le monde est sur les dents"

"Aujourd'hui, on est à plus de 800 actes antisémites depuis le 7 octobre dans toute la France, c'est le double de ce qui avait été recensé sur toute l'année 2022, partout, les villes sont infestées", déplore Daniel Dahan. Ce mardi encore, des étoiles de David taguées au pochoir ont été retrouvées en région parisienne, rappelant de funestes heures de l'histoire contemporaine. Si certains médias évoquent des cas similaires à Lyon, notre rédaction n'est pas parvenue à obtenir la confirmation quel de tels actes avaient été commis entre Rhône et Saône.

Les tags ne sont plus visibles ce dimanche sur la façade du groupe scolaire Montaigne à Lyon 6e. @VG

Cinq interpellations dans l'agglomération lyonnaise

Selon la préfecture du Rhône, 36 actes antisémites ont été recensés dans la métropole de Lyon depuis le 7 octobre. Ils ont donné lieu à cinq interpellations. Si les services de l'Etat assurent à Lyon Capitale leur "détermination totale pour retrouver les auteurs de ces actes pour qu'ils soient mis à la disposition de la justice", la communauté juive reste inquiète. "Tout le monde est sur les dents. Les gens ont le sentiment d'être reclus, certains ne portent plus la kippa, ils mettent une casquette", déplore le Grand Rabbin de Lyon.

Samedi encore, des tags explicitement antisémites ("Sales juifs") ont été retrouvés sur la façade d'une école publique du 6e arrondissement. Le 10 octobre, la synagogue de la Duchère a annoncé déposer plainte après qu'un groupe d'individu a craché en direction de bâtiment et criée "Allah akbar". "On a quitté l'antisionisme pour un antisémitisme qu'on croyait révolu", déplorait le président du Crif Auvergne-Rhône-Alpes, Richard Zelmati dans nos colonnes.

"Pour l'instant, Dieu merci, cela s'arrête à des tags et des remarques insidieuses", appuie Daniel Dahan. Pour prévenir d'actes violents, "les patrouilles des forces de sécurité et du dispositif sentinelle ont été renforcées devant les établissements israélites (cultes et scolaires)", rappelle la préfecture du Rhône. "En tant que responsables religieux, nous échangeons. Nous appelons à l'apaisement au dialogue et à la fraternité mais ce sont des veux pieux", déplore encore le Grand Rabbin de Lyon.

