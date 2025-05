À 74 ans, l’ex-archevêque de Lyon s’envole ce 7 mai pour la chapelle Sixtine. Avant l’entrée en conclave, il a détaillé ses attentes et ses lignes rouges auprès de Paris Match.

Le cardinal lyonnais jouera pour la troisième fois de sa vie le rôle d’électeur papal. "Le prochain pape doit être avant tout un pasteur et un solide théologien", explique-t-il à nos confrères de Paris Match. Un homme "proche du peuple de Dieu" mais "capable d’enseigner une foi qui compte." Jean-Paul II reste à ses yeux le modèle absolu.

À ceux qui misent sur un favori français, il refroidit l’enthousiasme : la carte tricolore serait "un obstacle" dans l’opinion des cardinaux, confie-t-il à propos de Jean-Marc Aveline. Et d’ajouter que l’Espagnol-Français François Bustillo suscite davantage de curiosité.

"Nous élirons plutôt quelqu’un de moins de 70 ans"

L'ancien Primat des Gaules, lui, se dit ouvert à de nouveaux horizons géographiques : "Je ne suis pas contre un pape africain", lâche-t-il, tout en écartant un candidat américain. L’âge comptera aussi : "Nous élirons plutôt quelqu’un de moins de 70 ans", afin de porter une vision au long cours au milieu des "défis considérables" de l’Église.

Un second lyonnais participera au conclave

Pour rappel, Philippe Barbarin avait été condamné en première instance à six mois de prison avec sursis en 2019 pour non-dénonciation d’abus sexuels dans l’affaire Preynat, avant d’être relaxé en appel en 2020. Cet épisode ne l’empêche pas de retrouver la chapelle Sixtine, puisqu’il a, malgré sa démission du siège lyonnais, conservé la pourpre cardinalice et n’a pas encore atteint la limite d’âge de 80 ans imposée aux électeurs. Au contraire, son successeur, Mgr Olivier de Germay, qui n’a pas (encore) été créé cardinal, ne participera donc pas au conclave. Jean-Paul Vesco, Lyonnais et actuel archevêque d’Alger, participera lui aussi au conclave.