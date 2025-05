Selon un sondage commandé par la ville de Bron, la majeure partie des habitants est favorable à un nouveau mandat de Jérémie Bréaud (LR) en 2026.

Un sondage Ifop réalisé par téléphone du 10 au 17 février auprès de 502 Brondillants crédite le maire et chef de file des Républicains dans le Rhône, Jérémie Bréaud, de 81 % de satisfaction (66 % "plutôt", 15 % "très"). Un indicateur flatteur publié hier dans le magazine municipal B(r)onjour et repéré par Lyon Mag. Les habitants saluent surtout l’action en faveur des parcs et espaces verts (88 % de satisfaits), la vie culturelle (83 %) et les transports en commun (80 %). À l’inverse, la sécurité reste plus clivante (66 % de satisfaits).

63% des sondés souhaitent la poursuite de l'action municipale

Au-delà du bilan, où l'on retient notamment l'ouverture d’un pôle médical à Terraillon (90 % d’approbation) et le lancement des festivals gratuits Fort en musiques et Mission Possible (87 %), 63 % des sondés déclarent souhaiter la "poursuite de l’action municipale" après 2026. De quoi conforter l’édile dans sa volonté de rempiler, même si le PS local dénonce une "fébrilité politique" et réclame la facture de cette enquête financée, selon lui, "sur les deniers de la commune".