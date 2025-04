"Une empreinte très personnelle" : l'archevêque de Lyon rend hommage au Pape François

L'archevêque de Lyon, Olivier de Germay rend hommage au Pape François, décédé ce lundi.

Le Pape François est mort lundi 21 avril au lendemain de Pâques à l'âge de 88 ans. "Le diocèse de Lyon se joint à la prière des fidèles catholiques du monde entier", écrit l'archevêque de Lyon Olivier de Germay dans un communiqué.

"On retiendra son invitation vigoureuse à entendre "le cri de la terre et celui des pauvres"

"Le Pape François aura marqué son pontificat d'une empreinte très personnelle. Dans son Exhortation apostolique "La Joie de l'Evangile", il nous invitait à reprendre conscience de la joie que représente la rencontre avec le Christ sauveur et encourageait toutes les communautés chrétiennes à vivre une transformation pastorale et missionnaire", poursuit-il.

"On retiendra son invitation vigoureuse à entendre "le cri de la terre et celui des pauvres" et à aller vers les "périphéries" pour y annoncer le Christ", indique Olivier de Germay. Et de conclure : "Je n'oublie pas que le Pape François est celui qui m'a nommé archevêque de Lyon. Je garde un souvenir ému de l'audience qu'il a accordée, le 13 novembre dernier, à la délégation du Foyer-Notre-Dame-des-sans-abris."

De nombreux élus de Lyon ont également rendu hommage au défunt Pape notamment le maire écologiste Grégory Doucet ou l'ex-député Thomas Rudigoz.

