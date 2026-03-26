Un nouveau tiers-lieu féministe va voir le jour dans le 3e arrondissement de Lyon

Un nouveau tiers-lieu dédié aux droits des femmes et des personnes minorisées va voir le jour au 255 rue de Créqui, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Porté par Fanny Chateau, sa fondatrice, un nouveau tiers-lieu dédié aux droits des femmes et des personnes minorisées va ouvrir au 255 rue de Créqui, dans le 3e arrondissement de Lyon. Baptisé La Médiane, le lieu se veut être un endroit de rencontres et d’informations en faveur de l’égalité.

Le projet réunit désormais une douzaine d’associations locales, dont Filactions et Nous Toutes, et une quarantaine de bénévoles, soutenu par des fonds publics et privés. Des espaces de travail et d’accueil du public pour les associations, une programmation sociale et culturelle ainsi que des formations sont prévus.

Un crowdfunding a par ailleurs été lancé pour finaliser le projet. L’association espère récolter à minima 15 000 euros. Plus de 8 200 euros ont d’ores et déjà été réunis.

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