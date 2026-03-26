Auvergne-Rhône-Alpes : l’Éducation nationale et l’Armée de Terre s’engagent pour la formation des jeunes

La région académique Auvergne-Rhône-Alpes et l’Armée de Terre ont signé le 9 mars dernier un partenariat visant à renforcer la formation et l’insertion des jeunes.

C’est un partenariat "inédit" qu’ont signé la région académique Auvergne-Rhône-Alpes et la direction des ressources humaines de l’Armée de Terre le 9 mars dernier. Le programme intitulé For-Engagement vise à renforcer les liens entre formation professionnelle, insertion et engagement citoyen, mais aussi de proposer des parcours de formation professionnelle en préparant à des métiers techniques "aujourd’hui en tension dans les régiments", indique leur communiqué de presse commun diffusé ce jeudi 26 mars.

Le programme s’appuie par ailleurs sur des initiatives locales "déjà engagées" et associe la zone de défense et de sécurité Sud-Est ainsi que le groupement de recrutement et de sélection Sud-Est. L’année scolaire 2026-2027 constituera l’année pilote. 32 lycées professionnels de la région se sont déjà déclarés volontaires.

Des places ouvertes pour des stagiaires en septembre

Ainsi, une vingtaine de places seront ouverte pour des stagiaires de la formation professionnelle continue en septembre prochain. Ces stagiaires alterneront entre des périodes de formation et des immersions au sein de régiments de l’Armée de Terre. Le communiqué précise par ailleurs que ces parcours pourront ouvrir le droit à une allocation financière spécifique de formation comprise entre 3 000 et 4 000 euros par an, tandis que les stagiaires devront "s’engager moralement à envisager une carrière au sein de l’Armée de Terre à l’issue de leur diplôme ou de leur titre professionnel."

Le programme permettra également à des élèves de la voie professionnelle d’effectuer leurs périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) dans des régiments.

À l’issue de la phase d’expérimentation, les partenaires envisagent enfin une extension progressive du dispositif sur le territoire afin de proposer des parcours de formation "attractifs et structurants" et de répondre aux besoins des régiments.

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