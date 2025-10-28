Actualité
Illsutration bureau de tabac PMU. (Photo Corinne Simon / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Un Lyonnais remporte plus de 130 000 euros en pariant au PMU

  • par Loane Carpano

    • Lundi 20 octobre, un homme a remporté 132 061 euros au pari quinté + au PMU de la Croix-Rousse. Il avait parié 22 euros.

    Carton plein à la Croix-Rousse. Lundi 20 octobre, un joueur de pari hippique a remporté 132 061 euros au PMU le Cheval des 3 (Croix-Rousse), rapporte le Progrès. Une belle récompense pour le parieur qui avait misé 22 euros au pari quinté +. L'homme se place ainsi parmi les "grands gagnants" du PMU, il est le quatrième rhodanien a remporter une somme supérieure à 100 000 euros depuis le début de l'année.

    Pour rappel, pour remporter le pari quinté +, un joueur doit réussir à prédire les cinq chevaux qui arriveront au cinq premières places de la course. Les gains varient ensuite suivant l'ordre d'arrivée. A noter que les gains potentiels du quinté+ sont généralement plus élevés que ceux des autres formules de paris.

