Près de Lyon, un parieur gagne plus de 100 000 euros au PMU

C’est un très beau cadeau de Noël avant l’heure. En jouant au PMU à Genay, en périphérie de Lyon, un parieur a gagné 102 949 euros dimanche 10 décembre. Cet homme, qui a souhaité garder l’anonymat selon nos confrères de Radio Scoop, est le cinquième grand gagnant de l’année.

Le premier jackpot, évalué à 120 231 euros, avait été remporté en janvier à Villeurbanne et le second de 124 350 euros avait été décroché à Givors en mai. Le troisième, beaucoup plus conséquent puisqu’il était de 443 148 euros, était revenu à un parieur de Villeurbanne en juin. Quant au quatrième, estimé à 229 919 euros, c’est un joueur de Limas qui l’avait remporté.