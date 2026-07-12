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La préfecture du Rhône a mobilisé le gymnase Léon-Jouhaux, à Villeurbanne. @Préfecture

Canicule : un gymnase ouvre à Villeurbanne pour accueillir les personnes les plus vulnérables

  • par Corentin Lucas

    • Alors que le Rhône reste placé en vigilance orange canicule, les services de l’État renforcent leur dispositif d’hébergement d’urgence.

    Dans un communiqué publié ce samedi 11 juillet, la préfecture indique avoir mobilisé le gymnase Léon-Jouhaux, à Villeurbanne, pour offrir "un espace frais et sécurisé aux personnes en situation de grande vulnérabilité". Cette structure dispose de 70 places.

    255 places désormais disponibles dans la Métropole de Lyon

    Cette ouverture vient compléter le dispositif exceptionnel déployé dans la Métropole de Lyon pour faire face à cet épisode caniculaire. Au total, 255 places sont désormais accessibles, réparties entre : 70 places au gymnase Léon-Jouhaux à Villeurbanne ; 50 places dans deux gymnases ouverts à Lyon ; 35 places en accueil de jour et 50 places d’hôtel pour les personnes les plus vulnérables.

    Dans son communiqué, la sous-préfète Judith Husson remercie "chaleureusement la Ville de Villeurbanne et les associations de protection civile" pour leur mobilisation. Elle assure également que les services de l’État "restent attentifs aux besoins des personnes en situation de grande vulnérabilité", en particulier durant ce week-end prolongé.

    Le département du Rhône est toujours placé en vigilance orange canicule, avec des températures insoutenables qui devraient se maintenir ces prochains jours.

    Lire aussi : Pollution de l’air : l’épisode est terminé dans le Rhône, le niveau d’alerte levé

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