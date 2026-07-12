Canicule : douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance canicule ce dimanche 12 juillet 2026.

La canicule qui traverse le pays continue de s’intensifier. Si, à l’origine, seule la façade ouest de l'Hexagone était en vigilance rouge canicule, les autres régions risquent d’être rapidement concernées. C’est le cas de l’Auvergne-Rhône-Alpes, qui commence à être grignoté par ce problème.

La région voit ses douze départements placés en vigilance canicule. Pour la première fois depuis le nouvel épisode de fortes chaleurs, l’Allier passe au rouge. La Haute-Loire, quant à elle, reste en vigilance jaune.

En revanche, le Rhône, l'Ain, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme et l'Ardèche sont eux en vigilance orange pour toute la journée. Pour rappel, les températures pourraient atteindre les 40 degrés localement.