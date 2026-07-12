Actualité
vêtements vintage
Piou Piou Market débarque à Lyon. @Pexels

La plus grande friperie itinérante de France s’installe à Lyon pendant trois jours

  • par Corentin Lucas

    • Du 17 au 19 juillet, Piou Piou Market investira le 1er arrondissement de Lyon avec une friperie éphémère de 220 m². 

    La chasse aux bonnes affaires est bientôt ouverte à Lyon. À partir du vendredi 17 juillet, Piou Piou Market, qui se présente comme la plus grande friperie itinérante de France, prendra ses quartiers au 15 rue Pareille, situé dans le 1er arrondissement de Lyon, à proximité de la Fresque des Lyonnais et de la place Sathonay.

    Pendant trois jours consécutifs, jusqu’au dimanche 19 juillet, les visiteurs pourront parcourir une sélection de plus de 10 000 pièces de seconde main, dans un espace de 220 m².

    Des vêtements à moins de 10 euros

    Le concept de Piou Piou Market repose sur une promesse simple : proposer des vêtements vintage et plus récents à petits prix. L’ensemble des pièces mises en vente sera affiché entre 2 et 10 euros, y compris les vestes en cuir. Les amateurs de mode pourront retrouver des vêtements inspirés des tendances Y2K, du streetwear ou encore des articles de grandes marques.

    En parallèle, un espace dédié aux accessoires proposera des bijoux vintage vendus entre 2 et 10 euros, ainsi que des bijoux plaqués or commercialisés entre 10 et 20 euros. L’enseigne prévoit également une offre destinée aux visiteurs qui rejoindront sa communauté sur place. Une remise de 10 % sera appliquée sur leurs achats.

    "Avec cette nouvelle étape lyonnaise, on voulait proposer un vrai temple de la fripe accessible, où chacun peut repartir avec des pépites sans se ruiner. Lyon est une ville qui aime la mode et le vintage : on est ravis de s’y installer pour trois jours en plein cœur du 1er arrondissement", explique Alexis Triboult, fondateur de Piou Piou Market.

    Lire aussi : Lyon : le Youtubeur Amixem ouvre le premier restaurant physique de sa marque

    à lire également
    Jean-Marie Girier (au premier plan) arrivant à l’Elysée avec Arnaud Leroy, Sibeth Ndiaye, Benjamin Griveaux, Richard Ferrand et Julien Denormandie, le 14 mai 2017 © Stéphane de Sakutin / AFP
    Le Lyonnais Jean-Marie Girier nommé préfet des Alpes-Maritimes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    vêtements vintage
    La plus grande friperie itinérante de France s’installe à Lyon pendant trois jours 13:00
    Jean-Marie Girier (au premier plan) arrivant à l’Elysée avec Arnaud Leroy, Sibeth Ndiaye, Benjamin Griveaux, Richard Ferrand et Julien Denormandie, le 14 mai 2017 © Stéphane de Sakutin / AFP
    Le Lyonnais Jean-Marie Girier nommé préfet des Alpes-Maritimes 12:00
    Incendie au massif du Justin. ©MairiedeDie
    Incendie à Die dans la Drôme : la situation continue de s’améliorer, certains habitants vont être relogés 11:00
    Près de Lyon : une maison visée par des tirs en pleine nuit 10:20
    Affaire Abreu : Véronique Sarselli aurait saisi le procureur dès le 18 mai 09:40
    d'heure en heure
    Canicule : un gymnase ouvre à Villeurbanne pour accueillir les personnes les plus vulnérables 09:00
    Canicule : douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 08:00
    météo ciel nuage soleil pluie
    Un dimanche sous une chaleur écrasante, jusqu’à 38 degrés attendus 07:00
    Lyon : le Youtubeur Amixem ouvre le premier restaurant physique de sa marque 11/07/26
    L'OL joue gros sur tous les tableaux en ce dimanche 5 avril.
    Football : deux matchs amicaux ajoutés à la préparation estivale de l’OL 11/07/26
    Pollution de l’air : l’épisode est terminé dans le Rhône, le niveau d’alerte levé 11/07/26
    Nouvelle arnaque à Lyon, des pickpockets se promènent avec des chasubles TCL dans le métro 11/07/26
    Canicule : la centrale nucléaire du Bugey obtient une dérogation pour maintenir sa production 11/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut