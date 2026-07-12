La plus grande friperie itinérante de France s’installe à Lyon pendant trois jours

Du 17 au 19 juillet, Piou Piou Market investira le 1er arrondissement de Lyon avec une friperie éphémère de 220 m².

La chasse aux bonnes affaires est bientôt ouverte à Lyon. À partir du vendredi 17 juillet, Piou Piou Market, qui se présente comme la plus grande friperie itinérante de France, prendra ses quartiers au 15 rue Pareille, situé dans le 1er arrondissement de Lyon, à proximité de la Fresque des Lyonnais et de la place Sathonay.

Pendant trois jours consécutifs, jusqu’au dimanche 19 juillet, les visiteurs pourront parcourir une sélection de plus de 10 000 pièces de seconde main, dans un espace de 220 m².

Des vêtements à moins de 10 euros

Le concept de Piou Piou Market repose sur une promesse simple : proposer des vêtements vintage et plus récents à petits prix. L’ensemble des pièces mises en vente sera affiché entre 2 et 10 euros, y compris les vestes en cuir. Les amateurs de mode pourront retrouver des vêtements inspirés des tendances Y2K, du streetwear ou encore des articles de grandes marques.

En parallèle, un espace dédié aux accessoires proposera des bijoux vintage vendus entre 2 et 10 euros, ainsi que des bijoux plaqués or commercialisés entre 10 et 20 euros. L’enseigne prévoit également une offre destinée aux visiteurs qui rejoindront sa communauté sur place. Une remise de 10 % sera appliquée sur leurs achats.

"Avec cette nouvelle étape lyonnaise, on voulait proposer un vrai temple de la fripe accessible, où chacun peut repartir avec des pépites sans se ruiner. Lyon est une ville qui aime la mode et le vintage : on est ravis de s’y installer pour trois jours en plein cœur du 1er arrondissement", explique Alexis Triboult, fondateur de Piou Piou Market.

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