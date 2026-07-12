Incendie à Die dans la Drôme : la situation continue de s’améliorer, certains habitants vont être relogés

L’incendie qui touche le massif de Justin (Drôme) semble être de plus en plus contrôlé par les soldats du feu.

Neuf jours après le début de l’incendie qui a parcouru près de 4 000 hectares dans le massif de Justin, près de Die (Drôme), la situation continue de s’améliorer. Dans un nouveau point de situation diffusé ce samedi 11 juillet à 20h30, la préfecture de la Drôme fait état d’une évolution favorable, tout en maintenant une forte vigilance sur plusieurs secteurs où des points chauds persistent.

Le principal point de surveillance reste situé sur le secteur de la crête de Toul, entre les communes de Pontaix et Sainte-Croix, au sud de la ligne ferroviaire Valence-Gap et de la RD 93. Dans cette zone escarpée, les opérations se poursuivent avec l’appui de deux hélicoptères bombardiers d’eau, mobilisés pour traiter les derniers foyers résiduels et prévenir toute reprise.

Les habitants de Montmaur-en-Diois autorisés à rentrer

Sur le reste du massif, la situation est désormais globalement stabilisée. À Montmaur-en-Diois, le feu est fixé. Les habitants évacués peuvent réintégrer progressivement leurs logements depuis ce dimanche matin, en respectant les consignes qui seront communiquées par la mairie, notamment concernant l’utilisation du réseau d’eau potable.

À Aurel et Barsac, les sapeurs-pompiers poursuivent le traitement de plusieurs points chauds à l’aide de moyens terrestres et aériens. Ces foyers peuvent encore produire des fumées visibles, mais ne traduisent pas une progression de l’incendie. Même situation à Solaure-en-Diois et sur le versant du massif de Justin faisant face à Die.

Lire aussi : Incendie à Die dans la Drôme : quels gestes adopter ?