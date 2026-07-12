La dernier jour de la semaine ne sera pas de tout repos dans l’agglomération lyonnaise, puisque les températures pourraient atteindre les 38 degrés.

Les orages et la pluie du samedi n’auront ainsi pas servi à rafraîchir l’atmosphère. Il va de nouveau faire très chaud à Lyon ce dimanche 12 juillet, trop chaud. Pour ce dernier jour de la semaine, c'est une journée ensoleillée qui attend toute l'agglomération lyonnaise, mais avec une chaleur caniculaire qui n’en finit plus.

Il fait déjà 22 degrés ce dimanche matin entre Rhône et Saône. Le mercure pourrait atteindre les 38 degrés localement au meilleur de la journée. Soit 11 degrés de plus que les normales de saison.

À noter que le risque d’orages a été écarté par Météo France. Il va donc falloir attendre encore plusieurs jours avant de retrouver des températures plus supportables.