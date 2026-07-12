Actualité
météo ciel nuage soleil pluie
Vue de Lyon. © Tim Douet

Un dimanche sous une chaleur écrasante, jusqu’à 38 degrés attendus

  • par Corentin Lucas

    • La dernier jour de la semaine ne sera pas de tout repos dans l’agglomération lyonnaise, puisque les températures pourraient atteindre les 38 degrés.

    Les orages et la pluie du samedi n’auront ainsi pas servi à rafraîchir l’atmosphère. Il va de nouveau faire très chaud à Lyon ce dimanche 12 juillet, trop chaud. Pour ce dernier jour de la semaine, c'est une journée ensoleillée qui attend toute l'agglomération lyonnaise, mais avec une chaleur caniculaire qui n’en finit plus.

    Il fait déjà 22 degrés ce dimanche matin entre Rhône et Saône. Le mercure pourrait atteindre les 38 degrés localement au meilleur de la journée. Soit 11 degrés de plus que les normales de saison.

    À noter que le risque d’orages a été écarté par Météo France. Il va donc falloir attendre encore plusieurs jours avant de retrouver des températures plus supportables.

    à lire également
    Lyon : le Youtubeur Amixem ouvre le premier restaurant physique de sa marque

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    météo ciel nuage soleil pluie
    Un dimanche sous une chaleur écrasante, jusqu’à 38 degrés attendus 07:00
    Lyon : le Youtubeur Amixem ouvre le premier restaurant physique de sa marque 11/07/26
    L'OL joue gros sur tous les tableaux en ce dimanche 5 avril.
    Football : deux matchs amicaux ajoutés à la préparation estivale de l’OL 11/07/26
    Pollution de l’air : l’épisode est terminé dans le Rhône, le niveau d’alerte levé 11/07/26
    Nouvelle arnaque à Lyon, des pickpockets se promènent avec des chasubles TCL dans le métro 11/07/26
    d'heure en heure
    Canicule : la centrale nucléaire du Bugey obtient une dérogation pour maintenir sa production 11/07/26
    pompier camion faits-divers
    Près de Lyon : un motard de 59 ans grièvement blessé après une collision avec une voiture 11/07/26
    Marine Tondelier et Laurent Wauquiez s’écharpent sur la chaleur dans les TER d'Auvergne-Rhône-Alpes 11/07/26
    Football : l’OL enchaîne une deuxième victoire en préparation face au FC Saint-Gall 11/07/26
    SDMIS sapeurs pompiers
    Lyon : un incendie ravage des locaux en sous-sol à la Guillotière 11/07/26
    Incendie au massif du Justin. ©MairiedeDie
    Incendie à Die dans la Drôme : près de 4 000 hectares parcourus par les flammes 11/07/26
    Feux d'artifice
    Près de Lyon : même sans feu d’artifice du 14-juillet, Bron maintient ses festivités 11/07/26
    Incendies : la Région Auvergne-Rhône-Alpes débloque 60 000 euros pour renforcer les interventions aériennes 11/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut