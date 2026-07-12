Affaire Abreu : Véronique Sarselli aurait saisi le procureur dès le 18 mai

Dans un courrier adressé aux élus de sa majorité, la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli est revenue sur l’affaire Abreu.

Nouvel épisode dans l’affaire Abreu qui secoue la politique lyonnaise. Selon des informations révélées par Lyon Décideurs et confirmées par nos confrères du Progrès, Véronique Sarselli aurait adressé, vendredi 10 juillet au soir, un courrier de quatre pages aux élus de sa majorité afin de livrer sa version des faits.

Dans cette lettre, la présidente de la Métropole aurait expliqué avoir été informée de l’existence de la plainte pour viol visant Roman Abreu le 18 mai dernier, soit cinq jours après son dépôt par la victime. Elle affirmerait avoir, à cette date, effectué un signalement au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, estimant avoir agi dès qu’elle a eu connaissance des faits.

Véronique Sarselli reproche par ailleurs à Jean-Michel Aulas, ainsi qu’à Laure Cédat et Emmanuel Imberton (tous deux vice-présidents métropolitains), de ne pas l’avoir informée durant la campagne électorale alors qu’ils avaient, selon elle, connaissance de la situation. Elle estime également que les récentes prises de parole publiques de l’ancien président de l’OL ont entraîné une "rupture manifeste de confiance".

La collaboration entre la présidente de la Métropole et son premier vice-président semble fortement compromise. Après le post sur Linkedin de la semaine dernière, incendiant certains élus de son groupe politique, Jean-Michel Aulas est encore au cœur d’un conflit avec Véronique Sarselli.

La mise en retrait de l’homme politique prendra fin en septembre prochain. Pour l’heure, Jean-Michel Aulas ne souhaite pas démissionner. Un nouveau vote permettant de désigner les 25 vice-présidents pourrait être envisagé en cas d'impasse.

Roman Abreu, visé par une plainte pour viol aggravé, conteste toujours les faits qui lui sont reprochés et bénéficie de la présomption d’innocence.

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