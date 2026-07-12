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Image d’illustration voiture de police. (@CM)

Près de Lyon : une maison visée par des tirs en pleine nuit

  • par Corentin Lucas

    • Une enquête a été ouverte après des coups de feu tirés contre une habitation dans la nuit de vendredi à samedi à Mions, dans l’est de la métropole de Lyon.

    Les faits se sont produits aux alentours de 4h du matin, dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 juillet. Selon les premiers éléments rapportés par le Progrès, une maison située à Mions a été prise pour cible par plusieurs tirs. Les auteurs auraient quitté les lieux à bord d’un véhicule avant l’arrivée des forces de l’ordre.

    Toujours selon les premières informations, l’habitation appartiendrait à une personne connue des services de police.

    Les investigations se poursuivent afin d’identifier les tireurs et de déterminer les circonstances ainsi que les motivations de cette attaque. À ce stade, le parquet n’a pas communiqué davantage d’éléments sur le dossier.

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