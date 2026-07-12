Le Lyonnais Jean-Marie Girier nommé préfet des Alpes-Maritimes

Le Lyonnais Jean-Marie Girier poursuit son ascension au sein de la haute fonction publique. À 42 ans, il vient d’être nommé préfet des Alpes-Maritimes.

Le Conseil des ministres a officialisé, jeudi 9 juillet, la nomination de Jean-Marie Girier comme préfet des Alpes-Maritimes. L’ancien collaborateur de Gérard Collomb quitte ainsi les Pyrénées-Atlantiques, où il occupait cette fonction depuis novembre 2024, pour prendre la tête de ce département dont le chef-lieu est Nice.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans le parcours de ce Lyonnais, devenu en 2020, à seulement 36 ans, le plus jeune préfet de France lors de sa première affectation dans le Territoire de Belfort.

Un fidèle de Gérard Collomb

Le parcours de Jean-Marie Girier est étroitement lié à celui de l’ancien maire de Lyon Gérard Collomb. Il débute sa carrière politique en 2007 au conseil régional Rhône-Alpes avant de rejoindre le cabinet de l’ancien maire, dont il devient un collaborateur, notamment à la Métropole de Lyon.

Lorsque Gérard Collomb choisit de soutenir Emmanuel Macron dès les prémices de son mouvement, Jean-Marie Girier fait partie des premiers à rejoindre l’aventure. Il participe à la création d’En Marche ! et prend une place centrale dans l’organisation de la campagne présidentielle de 2017 en devenant directeur de campagne du futur chef de l’État.

À 42 ans, Jean-Marie Girier prend désormais les rênes des Alpes-Maritimes, département particulièrement exposé sur les questions de sécurité, d’immigration, de risques naturels ou encore d’organisation des grands événements.

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