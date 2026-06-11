Un fast-food de Saint-Fons fermé après un contrôle d’hygiène

Le fast-food Royal Tacos de Saint-Fons a été fermé en urgence après un contrôle d’hygiène réalisé le 10 juin.

Nouvelle fermeture administrative dans la métropole lyonnaise. Le 10 juin, deux agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) se sont rendus dans le fast-food Royal Tacos, à Saint-Fons, pour procéder à un contrôle d’hygiène.

Les professionnels y ont constaté plusieurs infractions, dont la présence de denrées périmées, l’utilisation de matériel inapte au contact alimentaire ou encore de mauvaises conditions de stockage, rendant impossible la poursuite de l’activité.

Pour rouvrir leur établissement, les propriétaires du fast-food devront mettre en place une série de mesures, dont un plan de lutte contre les nuisibles, désinfecter entièrement les locaux, changer le matériel de production, contrôler quotidiennement les températures de conservation des denrées ou encore faire suivre à l’ensemble du personnel une formation à l’hygiène.

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