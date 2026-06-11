Info Lyon Capitale - Après les révélations de la plainte pour viol visant Roman Abreu, directeur de communication de Jean-Michel Aulas durant la campagne des Municipales 2026 à Lyon, une réunion exceptionnelle va être organisée ce jeudi par la majorité métropolitaine. La mise en retrait de Jean-Michel Aulas pourrait être débattue.

C'est une affaire qui pourrait avoir des répercussions sur tout le mouvement Cœur lyonnais à la mairie de Lyon mais également sur son homologue à la Métropole de Lyon, Grand Cœur lyonnais. Selon nos informations, au lendemain des révélations de la plainte pour viol visant Roman Abreu, directeur de communication de Jean-Michel Aulas durant la campagne des Municipales 2026, la majorité métropolitaine va se réunir ce jeudi à 18h30 pour évoquer l'affaire au cours d'une réunion exceptionnelle.

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Les élus du groupe majoritaire ont reçu une convocation par mail ce mercredi soir, quelques minutes après la révélation de cette affaire. "On a tous bien compris quel pouvait être l’ordre du jour", pointe un vice-président Grand Cœur lyonnais. Les débats devraient tourner autour de Jean-Michel Aulas et de ses proches comme Emmanuel Imberton et Laure Cédat qui ont été informés des faits présumés à partir de mi-février. Plusieurs élus de la majorité que nous avons contactés sont furieux et estiment que l'affaire n'a pas été convenablement traitée par l'ancien président de l'OL et son entourage proche. Selon nos confrères du Monde, deux d'entre eux auraient même signalé les faits au procureur de la République, au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, qui oblige aux autorités constituées, de transmettre leur connaissance de tout crime ou délit présumé. "Il aurait dû virer Roman Abreu et saisir le procureur de la République", fulmine un maire de droite.

Aulas écarté par Sarselli ?

La mise en retrait de Jean-Michel Aulas pourrait être sur la table. "Pour préserver l'institution métropolitaine et permettre à la justice de travailler sereinement, c'est une solution qui pourrait être logique", pointe un élu de la majorité. D'autres veulent l'élargir à Emmanuel Imberton et Laure Cédat. "Jean-Michel Aulas peut aussi prendre ses responsabilités de lui-même. Tout peut arriver aujourd'hui", l'invite un vice-président estimant que Véronique Sarselli pourrait prendre les devants.

Soumission chimique

Pour rappel, ce mercredi 10 juin, deux mois et demi après le scrutin, nos confrères de BFM Lyon ont révélé que Roman Abreu est visé par une plainte pour viol, déposée par une ancienne membre de l'équipe de campagne du candidat. Dans cette plainte déposée le 13 mai, la jeune militante de l'équipe de campagne affirme qu'elle a été abusée par soumission chimique, au cours d'une soirée début janvier à Lyon.

Le 8 janvier, alors que l'équipe du candidat Aulas est présente à la préfecture du Rhône pour la cérémonie des vœux de la préfète et du président du Département du Rhône, la plaignante explique être allée, après la soirée, boire un verre avec Roman Abreu. Victime d'un trou noir, elle se serait ensuite réveillée quelques heures plus tard dans le lit du directeur de campagne, à l'hôtel Intercontinental de Lyon.

Abreu maintenu dans ses fonctions

L'ex-responsable de la communication pour la campagne lyonnaise de M. Aulas aux élections municipales de mars dernier "conteste fermement et avec sérénité toute accusation et se tient à la disposition de la justice pour répondre à ses questions", a déclaré son avocate Cosima Ouhioun dans un communiqué. Selon l'avocat de la jeune plaignante, cette dernière dit avoir signalé les faits un mois après, auprès de M. Aulas et de son proche entourage, comprenant Laure Cédat et Emmanuel Imberton, deux de ses colistiers représentant la société civile, et élus depuis à la Métropole de Lyon. Ce que l'ancien président de l'Olympique lyonnais a confirmé à l'AFP. Il affirme également avoir demandé à la jeune militante quelle suite elle souhaitait donner à l'affaire.

M. Aulas assure avoir convoqué son directeur de communication qui lui aurait indiqué, selon lui, avoir eu une relation "consentie" avec la jeune femme, produisant des messages pour prouver ses dires. L'ancien patron de l'OL dit l'avoir alors écarté des locaux de campagne, sans pour autant mettre fin à ses fonctions.

Ainsi, et malgré cette affaire qui était connue d'une partie de l'équipe de Jean-Michel Aulas, jusqu'aux dernières heures de la campagne des municipales, Roman Abreu s'est affiché aux côtés du candidat Aulas.