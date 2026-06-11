Les Hospices civils de Lyon, la Ville de Lyon et l’Université Lyon 1 organisent le 18 juin une journée dédiée à la sensibilisation au don d’organes et de tissus.

"Parler du don, c'est déjà agir." Les HCL, la Ville de Lyon, l'Université Lyon 1 et le collectif Greffes+ se mobilisent pour sensibiliser au don d'organes et de tissus. Si la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et de tissus se déroulera le 22 juin, ces partenaires organisent en parallèle la 2e édition de "l'Appel au don" le jeudi 18 juin, place de la République à Lyon, de 16 heures à 19 heures, explique un communiqué.

Au programme de cet évènement gratuit et ouvert à tous, rencontres avec des professionnels de santé et des associations, mais aussi de multiples ateliers de sensibilisation et d'information sur le don d'organes et la transplantation.

Un partenariat inédit

Cette mobilisation s'inscrit dans la continuité de l'engagement pris par les HCL, la Ville de Lyon et l'Université Lyon 1 autour du label "Ambassadeur du don". Un partenariat inédit entre un CHU, une université et une ville en France.

Pour rappel, en France, chacun est considéré comme donneur présumé, sauf inscription au registre national des refus. Au moment du décès, les équipes médicales consultent les proches afin de recueillir une éventuelle opposition exprimée par le défunt. "Un seul donneur peut sauver jusqu'à sept vies grâce à la greffe", rappelle le communiqué.

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