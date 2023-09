Le maire de Bron poursuit sa fronde contre le "superbus" de la majorité écologiste

Le conseil municipal de Bron a émis un avis négatif concernant le projet de "superbus" de la majorité écologiste métropolitaine à Lyon.

La fronde se poursuit à Bron contre le projet de bus à haut niveau de service (BHNS) de la métropole écologiste. Jérémie Bréaud, maire LR de la commune a réuni les élus lors d'un conseil municipal exceptionnel lundi 11 septembre, pour soumettre à leur vote ce projet qui promet de relier Bron à la Part-Dieu en 25 minutes à horizon 2026.

Lire aussi : À Lyon, la transformation de la route de Genas inquiète les riverains

La crainte d'expropriations

Sans surprise, les élus ont émis un avis - purement consultatif - négatif, à l'exception des groupes socialistes et écologistes. Selon l'édile, ce projet est "source de conflits" et nécessiterait de procéder à "des expropriations de riverains et de commerçants". Couplé à la Voie lyonnaise n°11, le BHNS possède une emprise sur le chaussée de 24,5 mètres de large, impliquant un élargissement de la voie publique au niveau de la route de Genas.

La première ligne de bus à haut niveau de service entre la Part-Dieu et les 7 Chemins @Sytral

Riverains et commerçants ont formé l'association Habitants et commerçants de la route de Genas pour s'opposer à cette nouvelle ligne de bus. Eux, comme le maire, plaident pour la création d'un tramway en lieu et place du BHNS. Selon Sandrine Claudin, sa porte-parole, le projet n'est "pas adapté à la vie du quartier". Le vote du conseil municipal intervient avant le début de la phase d'enquête publique prévue d'ici la fin de l'année et dont le dossier a été approuvé lors du conseil d'administration de Sytral mobilités en mai dernier.

"Pour la première fois, la route de Genas fait l’objet d’une requalification globale et ambitieuse, en lien avec les communes de Bron, Lyon, Villeurbanne et Vaulx-Velin. Dans ce cadre, l’un de nos objectifs est bien de permettre une nouvelle vie de quartier", justifie de son côté le président de la Métropole et du Sytral, Bruno Bernard. L'association Habitants et commerçants de la route de Genas envisage de son côté une action et justice et récolte des fonds en ce sens, avec le soutien du maire de Bron.

Lire aussi : Le maire de Bron, vent debout contre une piste cyclable menaçant l’accès à un hôpital