Un enfant de 12 ans tué par balles à Villefranche-sur-Saône

Aux alentours de 14 heures ce lundi 13 avril, un enfant de 12 ans a été mortellement blessé par balles à Villefranche-sur-Saône (Rhône).

Un drame est survenu ce lundi 13 avril. Selon nos confrères de BFM Lyon, un enfant de 12 ans a trouvé la mort peu après 14 heures après avoir été blessé par balles. Les faits se seraient déroulés dans le quartier Belleroche à Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône.

Il s’agit de la quatrième fusillade recensée autour de Lyon depuis ce week-end. Deux individus ont été la cible de tirs à Vénissieux les 12 et 13 avril. Un jeune homme de 19 ans a également été blessé par balle dans la soirée de dimanche dans le 9e arrondissement de Lyon. Un suspect est d’ailleurs activement recherché.

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