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Image d’illustration voiture de police. (@CM)

Nouveaux tirs à Vénissieux : un homme de 27 ans grièvement blessé

  • par V.G.

    • Un homme de 27 ans a été grièvement blessé par balle à Vénissieux dans la nuit de dimanche à lundi. De nouveaux tirs qui interviennent quelques heures seulement après une fusillade boulevard Joliot-Curie.

    La situation est de plus en plus inquiétante à Vénissieux. Alors que le boulevard Joliot-Curie avait déjà été le théâtre d'une fusillade en pleine journée ce samedi 11 avril, dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 avril, de nouveaux tirs ont retenti dans le quartier.

    Selon nos confrères de LyonMag, un homme de 27 ans aurait été grièvement blessé par balle cette nuit, au niveau du 103 boulevard Joliot-Curie. Un seul individu serrait à l'origine de cette nouvelle fusillade. La victime, prise en charge par les secours, a été transportée en urgence absolue vers l'hôpital Edouard-Herriot.

    Une nouvelle fusillade qui s'inscrit dans un contexte de tensions globales autour de différents points de deal à Vénissieux ces derniers jours. En mars dernier déjà le hall et plusieurs appartements du n°129 du boulevard Joliot-Curie avaient été le théâtre de violences et de tirs alors qu'un probable point de deal semblait vouloir s'y installer.

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