Lyon : le Modulo bientôt remplacé par une péniche nouvelle génération

En conception depuis 3 ans, la nouvelle péniche destinée au restaurant le Modulo (Lyon 6e) s'apprête à s'installer sur les quais du Rhône.

Les amateurs de gastronomie le connaissent déjà. Le Modulo, restaurant construit à l'intérieur d'une péniche sur le Quai du Général Sarrail (Lyon 6e), va changer de forme. En effet, dès le mois de juin, touristes et Lyonnais pourront profiter d'une toute nouvelle péniche pour venir se restaurer.

Longue de 40 mètres et exploitable sur trois niveaux (salle de réunion au sous-sol, rez-de-chaussée avec terrasse et rooftop) pour un total de 1 080 mètres carrés et 400 places assises, le nouveau Modulo a déjà débarqué dans la capitale des Gaules, au port Edouard Herriot, le 9 février dernier. Depuis, des travaux d'aménagements sont en cours. Un système de sonorisation sera installé pour permettre d'organiser des évènements ou des soirées festives.

Une ouverture prévue en juin prochain

À terme, le restaurant accueillera une équipe de 20 cuisiniers pour assurer un service tous les jours de la semaine, du matin au soir. "L'ambition est de créer un lien où chacun - qu'il soit Lyonnais de longue date ou visiteur de passage - se sente chez lui, porté par une cuisine généreuse (produits frais de saison, sourcing local) et un service attentionné", explique l'équipe du Modulo dans un communiqué paru ce lundi 13 avril.

Le Modulo nouvelle génération ouvrira ses portes au début du mois de juin prochain. La date exacte n'a pas encore été communiquée. Cela dépendra du bon déroulement des travaux.

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