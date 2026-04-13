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Photo d’illustration. © Tim Douet

Un jeune homme de 19 ans blessé par balle dans le 9e arrondissement de Lyon

  • par C.M.

    • Un homme de 19 ans a été blessé par balle dimanche 12 avril rue Albert Falsan, dans le 9e arrondissement de Lyon. Au moins un tireur est activement recherché.

    Il était environ 22 h 30 dimanche 12 avril lorsqu’un jeune homme de 19 ans a été blessé à plusieurs reprises par balle à hauteur de la rue Albert Falsan, dans le 9e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères d’actuLyon, les faits se sont déroulés sur un parking non loin de la commune de Collonges-au-Mont-d’Or.

    Blessée au niveau de la jambe, la victime a été prise en charge par les secours et transportée à l’hôpital. Son pronostic vital n’était pas engagé.

    Sur place, les forces de l’ordre découvert des douilles au sol. Elles sont par ailleurs à la recherche du ou des mis en cause. Toujours selon nos confrères, au moins un tireur est activement recherché. Une enquête a été ouverte.

    Une autre fusillade à Vénissieux

    Il s’agit de la deuxième fusillade recensée dimanche dans la métropole lyonnaise. À Vénissieux, un homme de 27 ans a été la cible de plusieurs tirs au niveau du 103 boulevard Joliot-Curie.

    Lire aussi : Nouveaux tirs à Vénissieux : un homme de 27 ans grièvement blessé

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