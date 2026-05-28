Une femme meurt percutée par un train près de Saint-Priest

Photo d’illustration d’un TER de la SNCF en Gare de Lyon Part-Dieu. (Crédit Cheyenne Gabrelle)

Une femme d’une quarantaine d’années a été mortellement percutée par un train ce jeudi 28 mai à Saint-Priest.

Un drame est survenu ce jeudi 28 mai. Une femme d’une quarantaine d’années a été mortellement heurtée par un train aux alentours e 12 h 30, à proximité de Saint-Priest, indiquent nos confrères d’actuLyon.

Selon les premiers éléments, la femme était seule sur le quai alors qu'aucun train ne devait s'arrêter. Elle aurait volontairement mis fin à ses jours. Une enquête a été ouverte.

Après ce drame, le trafic a totalement été interrompu et plusieurs heures de retard se sont accumulées sur le réseau autour de Lyon. La circulation a repris à 16 heures.