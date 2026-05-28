Actualité
TER SNCF gare lyon part-dieu
Photo d’illustration d’un TER de la SNCF en Gare de Lyon Part-Dieu. (Crédit Cheyenne Gabrelle)

Une femme meurt percutée par un train près de Saint-Priest

  • par LR

    • Une femme d’une quarantaine d’années a été mortellement percutée par un train ce jeudi 28 mai à Saint-Priest.

    Un drame est survenu ce jeudi 28 mai. Une femme d’une quarantaine d’années a été mortellement heurtée par un train aux alentours e 12 h 30, à proximité de Saint-Priest, indiquent nos confrères d’actuLyon.

    Selon les premiers éléments, la femme était seule sur le quai alors qu'aucun train ne devait s'arrêter. Elle aurait volontairement mis fin à ses jours. Une enquête a été ouverte.

    Après ce drame, le trafic a totalement été interrompu et plusieurs heures de retard se sont accumulées sur le réseau autour de Lyon. La circulation a repris à 16 heures.

    à lire également
    secours populaire
    Vaulx-en-Velin : le Secours populaire organise une "guinguette solidaire" le 6 juin

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Une femme meurt percutée par un train près de Saint-Priest 18:41
    secours populaire
    Vaulx-en-Velin : le Secours populaire organise une "guinguette solidaire" le 6 juin 18:27
    Auvergne-Rhône-Alpes : un habitant sur deux est bénéficiaire d’une prestation versée par la CAF 17:59
    Un mouton en moto aperçu sur le périphérique lyonnais 17:33
    Une action de sensibilisation à la propreté organisée à Villeurbanne 17:17
    d'heure en heure
    Que faire ce week-end à Lyon ? Les bons plans du 29 au 31 mai 17:00
    Emmanuel Giraud, maire du 9e arrondissement, Stéphanie Léger, adjointe à l'Éducation, Grégory Doucet, maire de Lyon, et Gautier Chapuis, adjoint au Climat, ont lancé le "Plan Fraîcheur" plus tôt que prévu face à l'épisode de canicule. (Clemence Margall)
    "Une politique de long terme et un travail de l'instant" : Comment la Ville de Lyon compte adapter le territoire à la canicule 16:50
    Fortes chaleurs : quelles piscines sont ouvertes à Lyon ? 16:18
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Près de Lyon : une enfant de trois en réanimation après une noyade 15:51
    friperie seconde-main
    Lyon : la Part-Dieu accueillera un événement dédié à la seconde-main 15:41
    Près de Lyon : Le pont de Condrieu fermé à la circulation, un problème de câble soupçonné 14:53
    Lyon : le métro D perturbé depuis ce matin, la ligne circule partiellement 14:34
    Un suspect interpellé après le braquage d'une bijouterie à Lyon 14:32
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut