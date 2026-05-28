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Un mouton en moto aperçu sur le périphérique lyonnais

  • par Loane Carpano

    • Dans une vidéo publiée sur X, on aperçoit un mouton, tétanisé, installé à l'avant d'une moto circulant sur le périphérique lyonnais.

    Non, ce n'est pas la canicule qui vous provoque des hallucinations, un mouton a bien été transporté en moto sur le périphérique lyonnais. Dans une vidéo devenue virale, un mouton est installé sur le guidon d'une moto, en plein périphérique lyonnais. Si à première vue la vidéo peut paraitre amusante, elle montre en réalité un mouton apeuré et immobile. La pratique pose question, tant sur le plan du respect animal que sur celui de la sécurité.

    Livraison pour l'Aid el-Kébir?

    Dans la légende de la vidéo publiée sur X, on peut lire : "Aid Mabrouk", puis "livraison mouton en 1250 GS." Deux textes laissant deviner que le pilote propose des livraisons de moutons en moto pour l'Aid el-Kébir, commencé mercredi 27 mai.

    Si c'est le cas, la livraison n'est pas légale. Pour rappel, la loi française interdit aux particuliers de tuer leur animal eux-mêmes lors de l'Aid el-Kébir. Les moutons doivent uniquement être égorgés dans des abattoirs agréés, tels que celui de Givors. De plus, seules les entreprises déclarées à l’établissement départemental d’élevage sont autorisées à vendre des moutons lors de cette fête.

    Lire aussi : Lyon : un homme arrache le collier d'une policière

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