L'agence de sécurité sanitaire Anses alerte sur la progression en France d’un produit interdit responsable d’intoxications parfois mortelles. La métropole lyonnaise est désormais concernée.

L’alerte sanitaire s’étend à Lyon. Dans un bulletin publié lundi, l'agence de sécurité sanitaire Anses met en garde contre la circulation du "Sniper 1000", un insecticide pourtant interdit depuis 2013 en France et dans l’Union européenne en raison de la toxicité élevée du dichlorvos, sa substance active.

Longtemps concentré en Île-de-France — où près de sept expositions sur dix ont été recensées, notamment en Seine-Saint-Denis — le trafic s’étend désormais à plusieurs grandes villes, dont Marseille, Limoges et Lyon.

Entre début 2023 et fin 2025, 351 intoxications ont été signalées par les centres antipoison, dont quatre mortelles. La majorité des cas est liée à un usage domestique contre punaises de lit et cafards, tandis que des ingestions accidentelles d’enfants ou volontaires ont également été recensées.

Importé principalement d’Afrique subsaharienne et vendu illégalement sur des marchés, dans des bazars ou en ligne, ce produit continue d’être utilisé malgré les saisies et les mises en garde répétées. L’agence rappelle que face aux infestations, il est recommandé de faire appel à des professionnels certifiés plutôt que d’utiliser des produits dangereux.