Actualité
Punaise de lit
Punaise de lit

Punaises de lit : un insecticide illégal et potentiellement mortel désormais signalé jusqu’à Lyon

  • par LR

    • L'agence de sécurité sanitaire Anses alerte sur la progression en France d’un produit interdit responsable d’intoxications parfois mortelles. La métropole lyonnaise est désormais concernée.

    L’alerte sanitaire s’étend à Lyon. Dans un bulletin publié lundi, l'agence de sécurité sanitaire Anses met en garde contre la circulation du "Sniper 1000", un insecticide pourtant interdit depuis 2013 en France et dans l’Union européenne en raison de la toxicité élevée du dichlorvos, sa substance active.

    Longtemps concentré en Île-de-France — où près de sept expositions sur dix ont été recensées, notamment en Seine-Saint-Denis — le trafic s’étend désormais à plusieurs grandes villes, dont Marseille, Limoges et Lyon.

    Entre début 2023 et fin 2025, 351 intoxications ont été signalées par les centres antipoison, dont quatre mortelles. La majorité des cas est liée à un usage domestique contre punaises de lit et cafards, tandis que des ingestions accidentelles d’enfants ou volontaires ont également été recensées.

    Importé principalement d’Afrique subsaharienne et vendu illégalement sur des marchés, dans des bazars ou en ligne, ce produit continue d’être utilisé malgré les saisies et les mises en garde répétées. L’agence rappelle que face aux infestations, il est recommandé de faire appel à des professionnels certifiés plutôt que d’utiliser des produits dangereux.

    à lire également
    Les réparations du bâtiment U des Chartreux pourraient coûter plusieurs millions d'euros. @Les Chartreux
    Lyon : plusieurs millions d'euros estimés pour reconstruire les Chartreux après l'incendie

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les réparations du bâtiment U des Chartreux pourraient coûter plusieurs millions d'euros. @Les Chartreux
    Lyon : plusieurs millions d'euros estimés pour reconstruire les Chartreux après l'incendie 17:09
    @Air Canada
    Lyon : Air Canada apporte son soutien au concours 2026 des entreprises innovantes en sécurité 16:53
    Punaise de lit
    Punaises de lit : un insecticide illégal et potentiellement mortel désormais signalé jusqu’à Lyon 16:19
    Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
    Un enfant de 12 ans tué par balles à Villefranche-sur-Saône 15:43
    Le Modulo va bientôt être remplacé par une péniche nouvelle génération. @Modulo
    Lyon : le Modulo bientôt remplacé par une péniche nouvelle génération 15:28
    d'heure en heure
    PFAS LYON arkema daikin
    Une nouvelle étude menée autour de Lyon révèle la présence de polluants éternels dans l’air 15:08
    SDMIS sapeurs pompiers
    Métropole de Lyon : deux fuites de gaz se déclarent sur des chantiers 15:01
    Les Mauvais Gones
    Des films de gangster au cinéma : le festival Mauvais Gones revient à Lyon 14:46
    L’arrêté anti-expulsion polémique de Saint-Denis relance le débat dans la métropole de Lyon
    Lyon : LFI défend une élue du 8e arrondissement accusée d'avoir filmé ses opposants 14:13
    Médecin
    Auvergne-Rhône-Alpes : 13 nouveaux centres de ressources territoriaux vont ouvrir en 2026 14:08
    Les Hospices civils de Lyon lancent un entrepôt de données de santé pour accélérer la recherche 13:27
    Lyon : 2 500 participants attendus pour le Grand Mâchon au Matmut Stadium le 30 mai 12:50
    police Lyon
    Un jeune homme de 19 ans blessé par balle dans le 9e arrondissement de Lyon 12:16
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut