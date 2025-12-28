Actualité
(Photo d’illustration) @WilliamPham

Villefranche : renversé le mois dernier, un septuagénaire décède de ses blessures

  • par la rédaction

    • Un homme de 73 ans renversé dans la nuit du 14 au 15 novembre rue Nationale, à Villefranche-sur-Saône, est décédé de ses blessures ce vendredi.

    L’accident s’était déroulé dans la nuit du 14 au 15 novembre, rue Nationale, à Villefranche-sur-Saône, alors qu’un homme de 73 ans était renversé par une automobiliste. Au moment des faits, le septuagénaire souhaitait traverser la rue en passant entre deux voitures (la rue ne possédant pas de marquage au sol en bandes blanches), mais la femme au volant, bien qu’elle respectait la limitation de vitesse, ne l’avait pas aperçu à temps.

    "Son départ va causer un grand vide difficile à combler"

    Transporté en urgence à l’hôpital Édouard Herriot de Lyon dans un état critique, l’homme a finalement succombé à ses blessures vendredi 26 décembre, révèlent nos confrères du Progrès. "Jean-Yves Mars n’a pas survécu à ses blessures et ses enfants viennent de nous apprendre son décès", s'est ému le club de football FCVB, dont il était proche. "Devenu membre du conseil d’administration, il ne manquait pas d’être très présent pour toutes les missions qui lui étaient confiées (…). Son départ va causer un grand vide difficile à combler".

    La conductrice devrait être de nouveau convoquée devant la justice, la qualification passant probablement de blessures involontaires à homicide involontaire. Pour rappel, ses tests d’alcoolémie et de stupéfiants s’étaient avérés négatifs.

