Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lyon : un enfant de 6 ans grièvement blessé par une voiture, le conducteur en fuite

  • par La Rédaction

    • Samedi 27 septembre, un garçon de 6 ans a été grièvement blessé après avoir été percuté par une voiture dans le quartier Mermoz à Lyon. Le conducteur a pris la fuite à pied et est activement recherché par la police.

    L’accident s’est produit vers 16 h 30 rue Joseph-Chalier, dans le quartier de Memoz, à Lyon. Selon nos confrères du Progrès, un enfant, qui traversait la chaussée, a été violemment percuté et souffre d’un important traumatisme crânien.

    Hospitalisé à l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron, son pronostic vital n’est plus engagé, mais ses blessures restent sérieuses. Le conducteur impliqué, au lieu de porter secours, a abandonné son véhicule de location sur place avant de s’enfuir à pied.

    Les forces de l’ordre ont immédiatement engagé des recherches pour retrouver l’automobiliste, toujours en fuite ce dimanche.

