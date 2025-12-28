Disparition de Brigitte Bardot : les personnalités lyonnaises rendent hommage à "une icône du cinéma"

Brigitte Bardot est décédée ce dimanche 28 décembre à l’âge de 91 ans. Plusieurs personnalités, dont le maire de Lyon, lui ont rendu hommage.

Une icône française s’en est allée. Brigitte Bardot est décédée ce dimanche 28 décembre à l’âge de 91 ans, a annoncé ce matin la Fondation Brigitte Bardot.

Actrice pour les plus grands réalisateurs comme dans Le Mépris de Jean-Luc Godard, Et Dieu… créa la femme de Roger Vadim ou encore La Vérité d’Henri-Georges Clouzot pour ne citer qu’eux, chanteuse et militante pour la cause animale, mais dont les dernières années ont été marquées par cinq condamnations pour incitation à la haine raciale, "B.B." restera un symbole de liberté auquel plusieurs personnalités lyonnaises ont rendu hommage ce dimanche.

"Une icône, un mythe"

À commencer par le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui a salué sur ses réseaux sociaux celle qui "a incarné à elle seule une certaine idée de la France à travers le monde. Immense actrice, femme libre et engagée, elle a su imposer un style inégalable. Pionnière dans la protection des animaux, elle a choisi de vouer sa vie à leur cause, en abandonnant la lumière des plateaux". Et de conclure : "Une icône, un mythe, qui a aujourd’hui rejoint les étoiles éternelles du cinéma. Pensée pour ses proches".

La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon et candidate Grand Cœur Lyonnais aux élections métropolitaines, Véronique Sarselli, a rendu hommage à une "icône du cinéma français et mondial" qui a "marqué par sa liberté, son audace et sa beauté. Elle a fait rêver. Elle a dérangé. Elle a inspiré. Au-delà de son talent, nous retiendrons également son combat pour la cause animale mené avec le cœur. Merci Brigitte pour les émotions", a-t-elle déclaré.

"une voix indomptable de la France éternelle"

"On a tellement aimé l’actrice iconique du charme français au caractère majestueux", a quant à lui écrit Laurent Wauquiez, ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et désormais député de Haute-Loire. La députée RN du Rhône Tiffany Joncour a enfin rendu un "hommage respectueux à une voix indomptable de la France éternelle". Et d’ajouter : "La France perd une femme libre et courageuse, une patriote au verbe franc qui n’a jamais renié son amour de notre pays".

Le candidat RN à la Mairie de Lyon, Alexandre Dupalais, a dit "adieu" à Brigitte Bardot, "une part de la France" désormais disparue, mais aussi la "première Française à donner son visage à notre Marianne. Icône de la femme française, sublime, libre et patriote, elle mit sa notoriété au service de son noble combat pour la protection des animaux".

Figure de la lutte pour la protection des animaux, Brigitte Bardot avait notamment demandé en 2012 la garde des deux éléphants du parc de la Tête d'Or menacés alors d'euthanasie. "Je vous demande, monsieur le préfet, de prendre un nouvel arrêté, non plus d’abattage des éléphantes Baby et Népal mais de saisie, afin que ces animaux soient confiés à ma fondation qui pourra leur assurer une fin de vie digne, dans un parc de quarantaine où elles pourront être soignées sans risque de contamination avec d’autres animaux ou du public", écrivait-elle au préfet du Rhône de l'époque, Jean-François Carenco.

Après de nombreux rebondissements, l'actrice avait finalement obtenu gain de cause en juillet 2013. Les deux éléphants avaient quitté Lyon pour rejoindre une propriété de la famille Grimaldi, sur les hauteurs de Monaco.