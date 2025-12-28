Lyon : il refuse d’obtempérer et blesse un autre automobiliste dans sa fuite

Un jeune conducteur de 18 ans a pris la fuite devant la police dans la nuit de samedi à dimanche avant de provoquer un accident à proximité du quai Augagneur (3e arr.).

Les faits se sont déroulés cette nuit, aux alentours de 4h30, au croisement du pont Wilson et du quai Augagneur, dans le 3e arrondissement de Lyon. D’après nos confrères du Progrès, un automobiliste de 18 ans a pris la fuite alors que la police tentait de le contrôler.

Dans sa course, le jeune homme a heurté la voiture de police et grillé un feu rouge avant de percuter un autre véhicule. Dans le choc, le suspect a été blessé au coude et l’autre automobiliste a été légèrement blessé au bassin. Ils ont été pris en charge et transportés à l’hôpital. Le jeune homme de 18 ans sera arrêté à sa sortie. Son véhicule a toutefois été volé.