Météo : à quel temps s’attendre la semaine prochaine à Lyon ?

Après un week-end froid et nuageux, le temps ne devrait pas beaucoup changer la semaine prochaine. Les températures remonteront toutefois vendredi et samedi.

Peu de changement attend les Lyonnais la semaine prochaine dans le ciel. Les prochains jours débuteront sous les nuages bas et le brouillard, le plus souvent accompagnés d'un mercure négatif. Demain matin, lundi 29 décembre, il fera en effet -3 degrés au lever du jour et seulement 3 degrés au meilleur de la journée.

Les températures resteront sensiblement les mêmes en milieu de semaine avec 4 degrés attendus mardi, 2 degrés mercredi, voire 1 degré jeudi, à l’occasion du premier jour de l’an. Des éclaircies seront toutefois possibles.

Vendredi 2 et samedi 3 janvier 2026 seront les journées les plus chaudes de la semaine avec 7 et 8 degrés pour le moment attendus, indique Météo Lyon. Mais le temps s’annonce agité le week-end prochain et les averses devraient être fréquentes.