Vénissieux : un homme blessé par balle aux Minguettes

Une patrouille de la police municipale à Rillieux La Pape

Dans la nuit du 8 au 9 octobre, deux individus véhiculés ont ouvert le feu sur un homme en pleine rue, dans le quartier des Minguettes à Vénissieux.

Un homme a été blessé par balle dans la nuit du 9 au 10 octobre à Vénissieux. Selon les informations du Progrès, les faits se seraient déroulés peu après minuit, à proximité de la ligne de tramway avenue Maurice-Thorez, dans le quartier des Minguettes.

Deux hommes en voiture auraient alors ouvert le feu sur un homme de 36 ans se trouvant sur la voie publique. D'origine algérienne, la victime a reçu une balle dans la jambe. Cette dernière s'est rapidement réfugiée dans une pizzeria avant d'être pris en charge par les secours, puis par l'hôpital Edouard Herriot (3e).

Une enquête de police a été ouverte afin d'identifier les coupables en fuite, ainsi que leurs motivations.

Lire aussi :