Affaire Messaoudi–Begag : fiction… ou tentative de braquage ?

Une affaire mêlant le caïd lyonnais, Samir Messaoudi, et l'ancien ministre délégué et écrivain lyonnais, Azouz Begag, sème le doute dans le Rhône.

Les faits remontent à avril dernier, lorsque trois individus étaient interpellés pour tentative de braquage d'un fourgon blindé. Parmi eux, Samir Messaoudi était soupçonné d'avoir suivi un fourgon de la Thémis entre le Rhône et le Doubs. Aucune arme n'avait néanmoins été retrouvée dans le véhicule lors de l'arrestation.

Fiction ou réalité ?

Entendu par les enquêteurs, Samir Messaoudi a affirmé n'avoir aucune intention de braquage. Selon Tribune de Lyon, ce dernier aurait ajouté avoir été missionné par Azouz Begag pour repérer un potentiel lieu de tournage pour un futur film. Une justification rocambolesque, ayant poussé la Brigade de répression du banditisme de Lyon, à interroger l'ancien ministre délégué en personne.

Récemment interrogé, l'écrivain a confirmé envisager la réalisation d'un film. Ce dernier est néanmoins resté très flou sur l'affaire, affirmant qu'il n'était pas en mesure de connaître l'emploi du temps de Samir Messaoudi.

