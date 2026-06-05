"Parcoursup est une étape technique mais il ne résume pas un parcours", assure la rectrice du Rhône

La rectrice de l'académie, Anne Bisagni-Faure, s'est rendue au lycée Marie-Curie de Villeurbanne ce vendredi. Trois jours après les premiers résultats Parcoursup, elle a échangé avec les élèves et les professeurs du lycée professionnel.

Depuis l’ouverture de la plateforme le 17 décembre dernier, Parcoursup est une constante pour les élèves de terminale. La rectrice de l'académie du Rhône, Anne Bisagni-Faure, s’est rendue ce vendredi 5 juin au lycée professionnel Marie-Curie de Villeurbanne. Objectif : échanger avec les professeurs et les élèves sur l’accompagnement des élèves autour de Parcoursup.

"Ce n'est que le début de la phase d'admission"

Alors que la phase d’admission a commencé le 2 juin, certains élèves ont déjà vu l’un de leurs vœux accepté. D’autres sont sur liste d’attente. Un élève sur deux du lycée Marie-Curie de Villeurbanne a reçu au moins une proposition d’admission. Mais ce n’est "que le début de la phase d’admission", rappelle Anne Bisagni-Faure. En effet, les élèves peuvent recevoir des réponses favorables jusqu’au 8 septembre.

Pour Farah Zemmour, son avenir semble se dessiner à Paris. Bien placée dans la file d’attente pour entrer en école d’infirmiers dans la capitale, la lycéenne semble avoir fait son choix. Le premier aurait été d’aller dans le sud de la France, mais les chances sont désormais minces. Toutefois, la jeune femme ne semble pas déstabilisée. "Je m’y attendais, les écoles d’infirmiers sont très prisées. On nous a bien expliqué tout le processus depuis des années. On sait à quoi s’attendre. Les professeurs ne nous ont pas lâché".

BTS, alternance, université ou encore entrée dans le monde du travail, les profils sont divers. C'est sur cela qu'insistent les professeurs. "On fait un accompagnement au cas par cas. Chacun a ses spécificités", assure Mme Boughanmi , professeure de biotechnie et professeure principale des terminales d’accompagnement, soins et services à la personne (ASSP).

Avenir Pro +, une "belle réussite"

Avenir pro + est un dispositif qui permet d’accompagner les lycéens professionnels vers l’emploi. Il est effectif au sein de ce lycée depuis 2023 et généralisé à l’ensemble des lycées professionnels depuis la rentrée 2025.

Erick Honeyman, responsable bureau des entreprises du dispositif Avenir pro + France, accompagne les élèves du lycée Marie-Curie de Villeurbanne avec France Travail. "Ensemble, on les accompagne dans une projection vers le monde professionnel. Avec des entretiens, des aides à la recherche ou encore à la rédaction de lettres de motivation et de CV", explique-t-il. Ils accompagnent les élèves durant la recherche, mais aussi après. Si un étudiant se retrouve sans vœu accepté en septembre, "il n’est pas abandonné" rassure-t-il.

Nour a été l’une des premières élèves à profiter de ce programme. Il lui a permis d'être prise en charge durant 4 mois. Un moyen aussi de rassurer les parents. "En janvier 2025, j'ai pu intégrer une formation d’aide-soignante", explique-t-elle, indiquant vouloir désormais poursuivre ses études en tant qu’auxiliaire de puériculture. Erick Honeyman qualifie cet exemple de "belle réussite".

La rectrice de l'académie s'est dite "impressionée de l'engagement des professeurs". "Tout est plus rapide puisque toute les équipes sont professionnalisées", ajoute-t-elle. "Parcoursup est une étape technique, mais il ne résume pas un parcours. Se réorienter n'est pas un échec, c'est un moyen de mieux se connaître", conclut-elle auprès des élèves.

Pour rappel, 657 000 terminales ont réalisé au moins un vœu sur Parcoursup en 2026. C'est 9 500 élèves de plus que l'année précédente. "Un parcours professionnel est un vrai chemin, il n’y en a pas qu’un", rappelle Erick Honeyman.

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