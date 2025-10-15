Actualité
Des cyanobactéries en quantité importante avaient également été détectées dans la Loire au niveau du barrage de Villerest. (Crédit Préfecture de la Loire)

Mornant : alerte aux cyanobactéries dans le lac de la Madonne

  • par Romain Balme

    • L'association Cyanobactéries Alerte a signalé la présence d'algues toxiques en grande quantité dans le lac de la Madonne à Mornant (Rhône). Ces bactéries sont toxiques pour les humains, comme pour les animaux.

    Ne laissez pas vos bêtes se baigner à Mornant. Selon l'association Cyanobactéries Alerte, le lac de la Madonne est infesté par une concentration d'algues toxiques. Parfois nocives pour la santé des animaux et des humains, ces cyanobactéries libèrent des toxines dans l'eau, qui peuvent s'accumuler dans les tissus. L'année dernière déjà, le collectif alertait sur la présence d'algues dans ce même lac.

    Se rincer avec de l'eau claire, conseille l'ARS

    Les symptômes d'une contamination peuvent être multiples, comme des tremblements pour les animaux, problèmes respiratoires ou irritation de la peau. Selon l'Agence Régionale de Santé (ARS), l'exposition à ces toxines peut survenir par un contact direct avec la peau, par l'ingestion d'eau ou l'inhalation de gouttelettes d'eau. Pour éviter toute contamination, l'ARS recommande notamment de se rincer avec de l'eau claire directement après le contact avec les bactéries.

    Comment repérer la présence de ces bactéries ?

    L'ARS distingue deux types de bactéries. D'une part, les cyanobactéries benthiques. Celles-ci sont présentes dans les eaux peu profondes et forment une "croute" visible à la surface. A leur mort, elles forment des flocs ; qui contiennent une forte concentration en toxines, nocives pour les animaux notamment. A noter que la chaleur ou l'exposition à la lumière favorise grandement son développement.

    De l'autre, les cyanobactéries de type planctoniques. Elles vivent en suspension dans l’eau, proches de la surface, et peuvent proliférer de manière très rapide. Ces bactéries forment alors des dépôts abondants, susceptibles de libérer dans l’eau des toxines potentiellement dangereuses pour la santé des baigneurs.

    Laisser un commentaire

